tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 марта, 09:52

Published 6 марта, 09:52

Modified 6 марта, 09:54

Updated 6 марта, 09:54

В Нижнем Тагиле выросло число наркозависимых

В Нижнем Тагиле выросло число наркозависимых

6 марта 2025, 09:52
Фото: 1MI.
В 2024 году в Нижнем Тагиле усилилась работа по профилактике наркопреступлений благодаря сотрудничеству полиции, госструктур, властей, образования и здравоохранения. Однако отмечается увеличения пациентов, стоящих на учете из-за потребления наркотиков.

В прошлом году работа по профилактике наркопреступлений в Нижнем Тагиле активизировалась благодаря сотрудничеству между полицией, государственными структурами, органами местной власти, образовательными учреждениями и здравоохранением.

Заведующий наркологическим отделением «Психиатрической больница №7» Алексей Сухотский сообщил, что количество потребителей наркотиков, состоящих на учете, выросла на 10% по сравнению с 2023 годом. Однако, он обратил внимание на улучшение ситуации с обнаружением случаев и подчеркнул, что среди заболевших нет несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Нижнего Тагила.

Главный санитарный врач Нижнего Тагила Юрий Бармин высоко оценил деятельность местных служб, отметив их лидирующие позиции в регионе по обнаружению и пресечению случаев интоксикации наркотиками и алкоголем. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев акцентировал внимание на важности сохранения здоровья населения и пообещал использовать все доступные ресурсы для борьбы с проблемой.

Ранее в Екатеринбурге молодежь устроила самосуд над подростками-наркоманами.

В Свердловской области снизился уровень отравления наркотиками среди подростков
Узнать подробнее
Читайте также:
Наркотики в кошачьем лотке нашел полицейский пес у жителя ХМАОИнформация о наркотике в виде розовых мишек в Нижнем Тагиле не подтвердиласьСуд в Челябинске отправил в колонию двух мужчин за приобретение и хранение наркотиков
#Агата Королева#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Свердловская область#Полиция#Криминал#Владислав Пинаев#Профилактика#Инцидент#Наркопреступления
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика