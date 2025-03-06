В Нижнем Тагиле выросло число наркозависимых

Заведующий наркологическим отделением «Психиатрической больница №7» Алексей Сухотский сообщил, что количество потребителей наркотиков, состоящих на учете, выросла на 10% по сравнению с 2023 годом. Однако, он обратил внимание на улучшение ситуации с обнаружением случаев и подчеркнул, что среди заболевших нет несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Нижнего Тагила.