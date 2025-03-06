В Нижнем Тагиле выросло число наркозависимых

Posted 6 марта, 09:52
Published 6 марта, 09:52
Modified 6 марта, 09:54
Updated 6 марта, 09:54
В прошлом году работа по профилактике наркопреступлений в Нижнем Тагиле активизировалась благодаря сотрудничеству между полицией, государственными структурами, органами местной власти, образовательными учреждениями и здравоохранением.
Заведующий наркологическим отделением «Психиатрической больница №7» Алексей Сухотский сообщил, что количество потребителей наркотиков, состоящих на учете, выросла на 10% по сравнению с 2023 годом. Однако, он обратил внимание на улучшение ситуации с обнаружением случаев и подчеркнул, что среди заболевших нет несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Нижнего Тагила.
Главный санитарный врач Нижнего Тагила Юрий Бармин высоко оценил деятельность местных служб, отметив их лидирующие позиции в регионе по обнаружению и пресечению случаев интоксикации наркотиками и алкоголем. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев акцентировал внимание на важности сохранения здоровья населения и пообещал использовать все доступные ресурсы для борьбы с проблемой.