В полиции в Свердловской области опровергли задержание пенсионера в Полевском

Posted 6 марта, 09:10
Published 6 марта, 09:10
Modified 6 марта, 09:12
Updated 6 марта, 09:12
Сообщается, что задержания не было, с горожаниным провели профилактическую беседу с напоминанием про закон о митингах, так как он не ушел после требования покинуть место, рассказал глава пресс-службы областного МВД Валерий Горелых.
Также стало известно, что составленный в отношении пенсионера протокол недействителен, так как он не стал его подписывать.
Напомним, свердловчанина отвезли в полицию после того, как он высказался против того, чтобы в городе закрывали автовокзал.