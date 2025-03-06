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Posted 6 марта, 09:10

Published 6 марта, 09:10

Modified 6 марта, 09:12

Updated 6 марта, 09:12

В полиции в Свердловской области опровергли задержание пенсионера в Полевском

В полиции в Свердловской области опровергли задержание пенсионера в Полевском

6 марта 2025, 09:10
Фото: 1MI.
Полицейские в Полевском не подтвердили информацию о задержании 69-летнего мужчины.

Сообщается, что задержания не было, с горожаниным провели профилактическую беседу с напоминанием про закон о митингах, так как он не ушел после требования покинуть место, рассказал глава пресс-службы областного МВД Валерий Горелых.

Также стало известно, что составленный в отношении пенсионера протокол недействителен, так как он не стал его подписывать.

Напомним, свердловчанина отвезли в полицию после того, как он высказался против того, чтобы в городе закрывали автовокзал.

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