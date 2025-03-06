В Свердловской области определены 7 паводкоопасных направлений

Более точный прогноз половодья будет представлен муниципалитетам до конца марта, что позволит оперативно реагировать на любые изменения ситуации. Губернатор Евгений Куйвашев лично взял ситуацию под контроль, поручив провести комплекс действий для обеспечения неопасного пропуска паводка. В числе приоритетов — контроль состояния систем предупреждения и создание запасов продовольствия, медикаментов и других жизненно важных ресурсов.