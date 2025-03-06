В Свердловской области определены 7 паводкоопасных направлений

Posted 6 марта, 13:43
Published 6 марта, 13:43
Modified 6 марта, 13:45
Updated 6 марта, 13:45
В Свердловской области выделили семь зон, которые могут быть подвержены паводкам. По последним данным департамента информационной политики, затопления жилых домов в ближайшее время не прогнозируются.
Более точный прогноз половодья будет представлен муниципалитетам до конца марта, что позволит оперативно реагировать на любые изменения ситуации. Губернатор Евгений Куйвашев лично взял ситуацию под контроль, поручив провести комплекс действий для обеспечения неопасного пропуска паводка. В числе приоритетов — контроль состояния систем предупреждения и создание запасов продовольствия, медикаментов и других жизненно важных ресурсов.
С этого года стартует масштабная реконструкция нескольких гидротехнических объектов. Это потребует порядка 165 миллионов рублей. Эти меры призваны минимизировать последствия будущих паводков и защитить населенные пункты от наводнений.