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Posted 6 марта, 12:16

Published 6 марта, 12:16

Modified 6 марта, 12:18

Updated 6 марта, 12:18

В Свердловской области стало больше мест на ЭКО

В Свердловской области стало больше мест на ЭКО

6 марта 2025, 12:16
Фото: 1MI.
В Свердловской области количество квот на процедуры ЭКО увеличилось с 500 в 2013 году до 2,7 тысячи в 2025 году, а на криоперенос эмбрионов выделено 2,5 тысячи квот.

Заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий клинико-диагностического центра в Екатеринбурге Татьяна Снедкова сообщила, что 12 лет назад область могла предложить лишь 500 квот на ЭКО, а к 2025 году эта цифра увеличилась до 2,7 тысячи. Дополнительно выделены 2,5 тысячи квот на криоперенос эмбриона.

По состоянию на начало текущего года, ждут своей очереди около 1,4 тысячи семейных пар. Увеличение спроса на технологии, помогающие зачать ребенка, за год составляет 15%, и государство активно поддерживает эту тенденцию, обеспечивая необходимое число квот, сообщает EAH.

Заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова напоминает, об отсутствии гарантии на успех процедуры. Ведь исход определяется множеством условий. Чадова настоятельно рекомендует молодым женщинам планировать беременность своевременно, не откладывая это важное решение на потом.

Ранее редакция TagilCity.ru выяснила, сколько нужно зарабатывать семье с детьми в Нижнем Тагиле, чтобы жить, а не выживать.

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#Агата Королева#Общество#Ребенок#Дети#Свердловская область#Беременность#Здравоохранение#Роды#Рождение#Эко#Екатеринбург#Квота
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