В Свердловской области стало больше мест на ЭКО

Заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий клинико-диагностического центра в Екатеринбурге Татьяна Снедкова сообщила, что 12 лет назад область могла предложить лишь 500 квот на ЭКО, а к 2025 году эта цифра увеличилась до 2,7 тысячи. Дополнительно выделены 2,5 тысячи квот на криоперенос эмбриона.