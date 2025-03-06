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Posted 6 марта, 16:15

Published 6 марта, 16:15

Modified 6 марта, 16:17

Updated 6 марта, 16:17

Тагильским садоводам рассказали, как оформить землю за счет федерального бюджета

В Тагиле обсудили подготовку кадастровых работ для садовых товариществ в 2025 году

6 марта 2025, 16:15
Фото: управление архитектуры и градостроительства.

Тагильским садоводам рассказали, как оформить землю за счет федерального бюджета

Специалисты Росреестра и «Роскадастра» провели совещание с председателями садоводческих товариществ Нижнего Тагила. На встрече обсуждались правила проведения кадастровых работ и важные изменения в оформлении земельных участков

В четверг, 6 марта, тагильские садоводы получили ответы на вопросы об особенностях проведения кадастровых работ в текущем сезоне. Эксперты объяснили, как подготовиться к процедуре определения границ земельных участков, которая теперь обязательна для любых сделок — продажи, дарения или обмена, сообщает управление архитектуры и градостроительства.

Фото: управление архитектуры и градостроительства

Специалисты пояснили, что без четко установленных границ невозможно поставить объекты недвижимости на кадастровый учет или зарегистрировать права собственности. Эти требования ужесточились в рамках новых правил.

Также председателям СНТ напомнили, что в 2025 году комплексные кадастровые работы могут быть проведены за счет средств федерального бюджета. Для этого садовые товарищества должны выполнить ряд обязательных действий. Представители управления архитектуры города помогли разъяснить эти процедуры в режиме онлайн.

Ранее стало известно о разгоревшемся скандале между председателем СНТ на Капасихе и рядовыми садоводами.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Недвижимость#Росреестр#Земельные участки#Екатеринбург#Садовые товарищества#Кадастровые работы#Роскадастр#Права собственности
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