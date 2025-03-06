В Тагиле обсудили подготовку кадастровых работ для садовых товариществ в 2025 году

Posted 6 марта, 16:15
Published 6 марта, 16:15
Modified 6 марта, 16:17
Updated 6 марта, 16:17
В четверг, 6 марта, тагильские садоводы получили ответы на вопросы об особенностях проведения кадастровых работ в текущем сезоне. Эксперты объяснили, как подготовиться к процедуре определения границ земельных участков, которая теперь обязательна для любых сделок — продажи, дарения или обмена, сообщает управление архитектуры и градостроительства.
Специалисты пояснили, что без четко установленных границ невозможно поставить объекты недвижимости на кадастровый учет или зарегистрировать права собственности. Эти требования ужесточились в рамках новых правил.
Также председателям СНТ напомнили, что в 2025 году комплексные кадастровые работы могут быть проведены за счет средств федерального бюджета. Для этого садовые товарищества должны выполнить ряд обязательных действий. Представители управления архитектуры города помогли разъяснить эти процедуры в режиме онлайн.
Ранее стало известно о разгоревшемся скандале между председателем СНТ на Капасихе и рядовыми садоводами.