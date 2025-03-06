В Тагиле обсудили подготовку кадастровых работ для садовых товариществ в 2025 году

В четверг, 6 марта, тагильские садоводы получили ответы на вопросы об особенностях проведения кадастровых работ в текущем сезоне. Эксперты объяснили, как подготовиться к процедуре определения границ земельных участков, которая теперь обязательна для любых сделок — продажи, дарения или обмена, сообщает управление архитектуры и градостроительства.