Владелец тягача в Свердловской области выплатит водителю грузовика 1,5 млн за ДТП

Posted 6 марта, 08:49
Published 6 марта, 08:49
Modified 6 марта, 08:51
Updated 6 марта, 08:51
Водитель автопоезда арендовал транспорт у частника. Во время движения на трассе он вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
В аварии пострадал водитель грузовой машины: у него диагностировали переломы, травматический шок и ушибы. Водителю тягача ограничили свободу на два года и запретили на год управлять транспортом.
Пострадавший отправился в суд и потребовал взыскать с водителя 1,5 миллиона рублей, а с владельца тягача — два миллиона. Требование было удовлетворено частично: виновника аварии обязали выплатить 900 тысяч рублей.
Истец обратился в облсуд с апелляцией. В инстанции было изменено решение, и владелец тягача теперь должен выплатить 1,5 миллиона рублей.