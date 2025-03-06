Владелец тягача в Свердловской области выплатит водителю грузовика 1,5 млн за ДТП

На Тюменском тракте столкнулись автопоезд в составе тягача с прицепом и грузовик, в результате чего водитель грузовика серьезно пострадал и отсудил у виновника аварии более миллиона рублей. ДТП случилось в апреле 2023 года.

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