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Posted 6 марта, 08:49

Published 6 марта, 08:49

Modified 6 марта, 08:51

Updated 6 марта, 08:51

Владелец тягача в Свердловской области выплатит водителю грузовика 1,5 млн за ДТП

Владелец тягача в Свердловской области выплатит водителю грузовика 1,5 млн за ДТП

6 марта 2025, 08:49
Фото: 1MI.
На Тюменском тракте столкнулись автопоезд в составе тягача с прицепом и грузовик, в результате чего водитель грузовика серьезно пострадал и отсудил у виновника аварии более миллиона рублей. ДТП случилось в апреле 2023 года.

Водитель автопоезда арендовал транспорт у частника. Во время движения на трассе он вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

В аварии пострадал водитель грузовой машины: у него диагностировали переломы, травматический шок и ушибы. Водителю тягача ограничили свободу на два года и запретили на год управлять транспортом.

Пострадавший отправился в суд и потребовал взыскать с водителя 1,5 миллиона рублей, а с владельца тягача — два миллиона. Требование было удовлетворено частично: виновника аварии обязали выплатить 900 тысяч рублей.

Истец обратился в облсуд с апелляцией. В инстанции было изменено решение, и владелец тягача теперь должен выплатить 1,5 миллиона рублей.

Напомним, женщина из Невьянска отсудила у «Свердловскавтодора» более двух миллионов рублей за ДТП.

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