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Posted 6 марта, 16:45

Published 6 марта, 16:45

Modified 6 марта, 16:47

Updated 6 марта, 16:47

Военнослужащий в камуфляжном костюме пропал по пути из Нижнего Тагила в часть

Военнослужащий в камуфляжном костюме пропал по пути из Нижнего Тагила в часть

6 марта 2025, 16:45
Фото: tagilcity.ru.
28 февраля в Нижнем Тагиле на железнодорожном вокзале пропал Борис Иванов. Он не доехал до места дислокации военной части в Орехово-Зуево.
Военнослужащий должен был прибыть в город назначения, но на поезде его не оказалось. Неизвестно куда он пропал, — рассказал TagilCity.ru руководитель поискового отряда «Феникс» Павел Фетисов.

Борис Иванов роился 8 января 1988 года. В день пропажи он был одет в тельняшку, камуфляжную военную форму и черные берцы. С собой у тагильчанина был большой военный рюкзак.

Всех кто знает, где может находиться пропавший, просят сообщить по телефонам, указанным в ориентировке.

Поисковый отряд «Феникс»
Поисковый отряд «Феникс». Фото: tagilcity.ru

Напомним, что в Екатеринбурге разыскивают бойца СВО, который проходил лечение после ранения в Чите. Он пропал по дороге в родной город.

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