Военнослужащий в камуфляжном костюме пропал по пути из Нижнего Тагила в часть

Posted 6 марта, 16:45
Published 6 марта, 16:45
Modified 6 марта, 16:47
Updated 6 марта, 16:47
Военнослужащий должен был прибыть в город назначения, но на поезде его не оказалось. Неизвестно куда он пропал, — рассказал TagilCity.ru руководитель поискового отряда «Феникс» Павел Фетисов.
Борис Иванов роился 8 января 1988 года. В день пропажи он был одет в тельняшку, камуфляжную военную форму и черные берцы. С собой у тагильчанина был большой военный рюкзак.
Всех кто знает, где может находиться пропавший, просят сообщить по телефонам, указанным в ориентировке.
Напомним, что в Екатеринбурге разыскивают бойца СВО, который проходил лечение после ранения в Чите. Он пропал по дороге в родной город.