Возобновить расследование смерти зоозащитницы требует прокуратура в Екатеринбурге

Posted 6 марта, 10:08
Published 6 марта, 10:08
Modified 6 марта, 10:10
Updated 6 марта, 10:10
Смерть женщины и ее дочери наступила 18 февраля 2024 года. Тогда их тела были найдены в квартире одного из домов на улице Тагильской. Экспертиза показала, что причиной смерти стало отравление угарным газом. Выжил лишь старший сын Александры, потому что в тот день его не было дома.
Прокурор указал, что жителей дома, у которых проверяли вентиляцию, должным образом не опросили. В показаниях людей были разногласия, но очная ставка не проводилась.
Ранее же следователями было прекращено уголовное дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Теперь материалы отправлены на новое расследование, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник.
Напомним, ранее в отношении чиновницы из Красноуфимска было возбуждено уголовное дело из-за обмана при ремонте школы на 1,5 млн рублей.