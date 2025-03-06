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Posted 6 марта, 10:08

Published 6 марта, 10:08

Modified 6 марта, 10:10

Updated 6 марта, 10:10

В Екатеринбурге прокуратура требует возобновить дело о смерти зоозащитницы

Возобновить расследование смерти зоозащитницы требует прокуратура в Екатеринбурге

6 марта 2025, 10:08
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге прокуратура требует возобновить дело о смерти зоозащитницы

В Екатеринбурге прокуратура отменила решение Следственного комитета о прекращении уголовного дела по факту смерти зоозащитницы Александры Щербаковой и ее 16-летней дочери.

Смерть женщины и ее дочери наступила 18 февраля 2024 года. Тогда их тела были найдены в квартире одного из домов на улице Тагильской. Экспертиза показала, что причиной смерти стало отравление угарным газом. Выжил лишь старший сын Александры, потому что в тот день его не было дома.

Прокурор указал, что жителей дома, у которых проверяли вентиляцию, должным образом не опросили. В показаниях людей были разногласия, но очная ставка не проводилась.

Ранее же следователями было прекращено уголовное дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Теперь материалы отправлены на новое расследование, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник.

Напомним, ранее в отношении чиновницы из Красноуфимска было возбуждено уголовное дело из-за обмана при ремонте школы на 1,5 млн рублей.

#Ирина Кирилова#Общество#Прокуратура#Пожар#Свердловская область#Смерть#Расследование#Екатеринбург#Дело
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