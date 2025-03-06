Возобновить расследование смерти зоозащитницы требует прокуратура в Екатеринбурге

Смерть женщины и ее дочери наступила 18 февраля 2024 года. Тогда их тела были найдены в квартире одного из домов на улице Тагильской. Экспертиза показала, что причиной смерти стало отравление угарным газом. Выжил лишь старший сын Александры, потому что в тот день его не было дома.