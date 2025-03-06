Житель Богдановичского района отправится в тюрьму на 4,6 года за смертельное ДТП

Posted 6 марта, 14:17
Published 6 марта, 14:17
Modified 6 марта, 14:19
Updated 6 марта, 14:19
Мужчина, управлявший грузовым тягачом, выехал на перекресток, когда горел зеленый сигнал светофора. Не убедившись, что поблизости нет других транспортных средств, он стал поворачивать налево, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
В этот момент он столкнулся с автомобилем Lada, из-за чего погибли водитель и три пассажира, которые в нем ехали. В отношении водителя тягача возбудили уголовное дело. После завершения расследования материалы были отправлены в суд.
Суд приговорил обвиняемого к четырем годам и шести месяцам колонии-поселения и запретил ему управлять транспортом на два года и шесть месяцев.
Напомним, 3 марта в Екатеринбурге водитель иномарки сбил человека на улице Азина. Пешехода отвезли в клинику.