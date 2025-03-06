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Posted 6 марта, 14:17

Published 6 марта, 14:17

Modified 6 марта, 14:19

Updated 6 марта, 14:19

Житель Богдановичского района отправится в тюрьму на 4,6 года за смертельное ДТП

Житель Богдановичского района отправится в тюрьму на 4,6 года за смертельное ДТП

6 марта 2025, 14:17
Фото: Изображение Midjourney.
Житель Богдановичского района устроил смертельную аварию в Екатеринбурге на перекрестке улиц Бисертская — Молотобойцев — Черноусовский. ДТП случилось 24 июля 2024 года.

Мужчина, управлявший грузовым тягачом, выехал на перекресток, когда горел зеленый сигнал светофора. Не убедившись, что поблизости нет других транспортных средств, он стал поворачивать налево, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В этот момент он столкнулся с автомобилем Lada, из-за чего погибли водитель и три пассажира, которые в нем ехали. В отношении водителя тягача возбудили уголовное дело. После завершения расследования материалы были отправлены в суд.

Суд приговорил обвиняемого к четырем годам и шести месяцам колонии-поселения и запретил ему управлять транспортом на два года и шесть месяцев.

Напомним, 3 марта в Екатеринбурге водитель иномарки сбил человека на улице Азина. Пешехода отвезли в клинику.

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