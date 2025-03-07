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Posted 7 марта, 13:58

Published 7 марта, 13:58

Modified 7 марта, 14:01

Updated 7 марта, 14:01

15 медалей привезли юные тагильские кикбоксеры с Первенства и Чемпионата УрФО

15 медалей привезли юные тагильские кикбоксеры с Первенства и Чемпионата УрФО

7 марта 2025, 13:58
Фото: Спортшкола «Юность».
Сюжет
Гордость Нижнего Тагила
5 золотых, 1 серебряную и 9 бронзовых медалей смогли завоевать юные кикбоксеры, которые занимаются в спортшколе «Юность» Нижнего Тагила. Первенство и Чемпионат УрФО в течение трех дней проходили в Екатеринбурге.

Среди участников в возрасте от 16 до 18 лет лучшими себя показали Вера Панфилова (1 и 3 место) и Владислав Лизе (две бронзовых медали).

Тагильчане 13-15 лет, которые показывали свое боевое искусство, смогли заработать пять призовых мест. Это София Корнилова (две золотые медали), Диана Панфилова (серебряная и бронзовая медали), а также Максим Цыганов (3 место).

Не отстают от старших товарищей и спортсмены более младшего возраста. Среди кикбоксеров от 10 до 12 лет отличились Матвей Будеев (1 место), Лев Тарасов, Глеб Данилов и Денис Фроликов, занявшие 3 ступень пьедестала. Егор Чернейкин вернулся в Нижний Тагил с золотой и бронзовой медалями.

По результатам соревнований пять кикбоксеров завоевали путевки на Первенство России. В мае они отправятся в Новосибирск.

Фото: Спортшкола «Юность»

Напомним, что юные легкоатлеты из Нижнего Тагила в конце февраля завоевали первое место на областных соревнованиях.

Юная скалолазка из Нижнего Тагила завоевала победу на Первенстве УрФО
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