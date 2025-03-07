15 медалей привезли юные тагильские кикбоксеры с Первенства и Чемпионата УрФО

Не отстают от старших товарищей и спортсмены более младшего возраста. Среди кикбоксеров от 10 до 12 лет отличились Матвей Будеев (1 место), Лев Тарасов, Глеб Данилов и Денис Фроликов, занявшие 3 ступень пьедестала. Егор Чернейкин вернулся в Нижний Тагил с золотой и бронзовой медалями.