15 медалей привезли юные тагильские кикбоксеры с Первенства и Чемпионата УрФО

Posted 7 марта, 13:58
Published 7 марта, 13:58
Modified 7 марта, 14:01
Updated 7 марта, 14:01
Среди участников в возрасте от 16 до 18 лет лучшими себя показали Вера Панфилова (1 и 3 место) и Владислав Лизе (две бронзовых медали).
Тагильчане 13-15 лет, которые показывали свое боевое искусство, смогли заработать пять призовых мест. Это София Корнилова (две золотые медали), Диана Панфилова (серебряная и бронзовая медали), а также Максим Цыганов (3 место).
Не отстают от старших товарищей и спортсмены более младшего возраста. Среди кикбоксеров от 10 до 12 лет отличились Матвей Будеев (1 место), Лев Тарасов, Глеб Данилов и Денис Фроликов, занявшие 3 ступень пьедестала. Егор Чернейкин вернулся в Нижний Тагил с золотой и бронзовой медалями.
По результатам соревнований пять кикбоксеров завоевали путевки на Первенство России. В мае они отправятся в Новосибирск.
Напомним, что юные легкоатлеты из Нижнего Тагила в конце февраля завоевали первое место на областных соревнованиях.