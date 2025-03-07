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Posted 7 марта, 09:52

Published 7 марта, 09:52

Modified 7 марта, 09:54

Updated 7 марта, 09:54

Тагильский перевозчик получил предостережение за проблему с 85 автомобилями

85 автомобилей с нарушениями обнаружили при проверке у тагильского перевозчика

7 марта 2025, 09:52
Фото: 1MI.

Тагильский перевозчик получил предостережение за проблему с 85 автомобилями

В результате проверки, проведенной сотрудниками службы по надзору в сфере транспорта, были обнаружены нарушения на 85 транспортных средствах различных марок, включая «ПАЗ» и «Газель». Эти автомобили не соответствовали требованиям передачи данных о своем местоположении через систему «ЭРА-ГЛОНАСС».

Проверяли машины с помощью специальной программы, которая следит за транспортом. Оказалось, что на 85 автобусах и фургонах перевозчика есть несоответствия обязательным требованиям, установленным правительством РФ.

По правилам автобусы и грузовики, перевозящие опасные грузы, обязательно должны иметь спутниковую навигацию. Это нужно для того, чтобы отслеживать, где находится машина, с какой скоростью едет и куда движется. Эти данные должны отправляться каждые 30 секунд в специальную систему «ЭРА-ГЛОНАСС».

В связи с этим служба по надзору в сфере транспорта объявила предостережение для ООО «Союз-НТ». Ранее стало известно, что один из перевозчиков Нижнего Тагила был пойман на том, что платил своим сотрудникам зарплату ниже прожиточного минимума.

Перевозчик в Нижнем Тагиле попался на выплате зарплаты водителям ниже МРОТ
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