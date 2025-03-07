85 автомобилей с нарушениями обнаружили при проверке у тагильского перевозчика

По правилам автобусы и грузовики, перевозящие опасные грузы, обязательно должны иметь спутниковую навигацию. Это нужно для того, чтобы отслеживать, где находится машина, с какой скоростью едет и куда движется. Эти данные должны отправляться каждые 30 секунд в специальную систему «ЭРА-ГЛОНАСС».