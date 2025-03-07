85 автомобилей с нарушениями обнаружили при проверке у тагильского перевозчика

Posted 7 марта, 09:52
Published 7 марта, 09:52
Modified 7 марта, 09:54
Updated 7 марта, 09:54
Проверяли машины с помощью специальной программы, которая следит за транспортом. Оказалось, что на 85 автобусах и фургонах перевозчика есть несоответствия обязательным требованиям, установленным правительством РФ.
По правилам автобусы и грузовики, перевозящие опасные грузы, обязательно должны иметь спутниковую навигацию. Это нужно для того, чтобы отслеживать, где находится машина, с какой скоростью едет и куда движется. Эти данные должны отправляться каждые 30 секунд в специальную систему «ЭРА-ГЛОНАСС».
В связи с этим служба по надзору в сфере транспорта объявила предостережение для ООО «Союз-НТ». Ранее стало известно, что один из перевозчиков Нижнего Тагила был пойман на том, что платил своим сотрудникам зарплату ниже прожиточного минимума.