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Posted 7 марта, 14:50

Published 7 марта, 14:50

Modified 7 марта, 14:52

Updated 7 марта, 14:52

Аренда однокомнатных квартир в Екатеринбурге стала дешевле

Аренда однокомнатных квартир в Екатеринбурге стала дешевле

7 марта 2025, 14:50
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге на 1,1% стала ниже стоимость аренды однокомнатных квартир за прошедший месяц.

Так, сейчас однокомнатное жилье в уральской столице можно снять за 33 тысячи рублей. На аналогичный показатель снизилась стоимость съема трехкомнатных квартир — они теперь стоят чуть больше 46 тысяч рублей, рассказали специалисты сервиса «Мир квартир».

Больше всего подешевели двухкомнатные квартиры: их цена теперь — 37 тысяч рублей. По словам руководителя «Мира квартир» Павла Луценко, нехватки жилья на рынке недвижимости в данный момент нет.

Напомним, в феврале наступившего года в Нижнем Тагиле стали дешевле на 1,4% однокомнатные квартиры.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Цены#Город#Жилье#Статистика#Аренда#Квартиры#Недвижимость#Екатеринбург
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