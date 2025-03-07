Аренда однокомнатных квартир в Екатеринбурге стала дешевле

Posted 7 марта, 14:50
Published 7 марта, 14:50
Modified 7 марта, 14:52
Updated 7 марта, 14:52
Так, сейчас однокомнатное жилье в уральской столице можно снять за 33 тысячи рублей. На аналогичный показатель снизилась стоимость съема трехкомнатных квартир — они теперь стоят чуть больше 46 тысяч рублей, рассказали специалисты сервиса «Мир квартир».
Больше всего подешевели двухкомнатные квартиры: их цена теперь — 37 тысяч рублей. По словам руководителя «Мира квартир» Павла Луценко, нехватки жилья на рынке недвижимости в данный момент нет.