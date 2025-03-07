Аренда однокомнатных квартир в Екатеринбурге стала дешевле

Так, сейчас однокомнатное жилье в уральской столице можно снять за 33 тысячи рублей. На аналогичный показатель снизилась стоимость съема трехкомнатных квартир — они теперь стоят чуть больше 46 тысяч рублей, рассказали специалисты сервиса «Мир квартир».