Без пыли и вредителей: Росконтроль назвал лучшие марки чая в пакетиках

Posted 7 марта, 13:26
Published 7 марта, 13:26
Modified 7 марта, 13:28
Updated 7 марта, 13:28
Стереотипы о пакетированном чае как источнике «отходов и химии» оказались не совсем обоснованными. Эксперты Росконтроля провели масштабное исследование, чтобы определить, какие бренды предлагают продукт без пыли, мусора и вредных добавок. Результаты порадовали: многие бренды соответствуют стандартам качества.
Лучшие бренды по версии Росконтроля:
Эксперты подчеркивают, что лидеры рейтинга прошли строгую проверку на соответствие критериям, которые критически важны для здоровья потребителей. Во-первых, в их составе не обнаружено искусственных красителей, консервантов или других синтетических добавок, которые часто становятся объектом критики. Во-вторых, содержание тяжелых металлов не превышает допустимых норм, что исключает риск накопления вредных веществ в организме. Наконец, производители честно декларируют состав, подтверждая прозрачность и отсутствие скрытых ингредиентов.
Специалисты советуют начинать с анализа цены: слишком низкая стоимость часто сигнализирует о низком качестве сырья. Внимательно изучайте упаковку — в составе должны быть только натуральные компоненты, такие как листья чая, цветы или фрукты, без упоминания «ароматизаторов идентичных натуральным». Также стоит ориентироваться на независимые рейтинги, например, исследования Росконтроля, которые регулярно обновляются и отражают актуальную ситуацию на рынке.
Пакетированный чай не обязан быть синонимом низкого качества. Среди лидеров исследования — образцы, которые не уступают листовому чаю по вкусу и пользе. Главное — знать, на какие марки обратить внимание.