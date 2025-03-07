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Posted 7 марта, 13:26

Published 7 марта, 13:26

Modified 7 марта, 13:28

Updated 7 марта, 13:28

Чаи в пакетиках удобны для быстрой заварки

Без пыли и вредителей: Росконтроль назвал лучшие марки чая в пакетиках

7 марта 2025, 13:26
Фото: 1MI. Чаи в пакетиках удобны для быстрой заварки
Рубрика
Еда и напитки
Пакетированный чай часто считают низкопробным, но эксперты Росконтроля после проверки целого ряда брендов убедились в том, что это не так. Какие 5 марок безопасны, вкусны и лишены «мусорного» состава?.

Стереотипы о пакетированном чае как источнике «отходов и химии» оказались не совсем обоснованными. Эксперты Росконтроля провели масштабное исследование, чтобы определить, какие бренды предлагают продукт без пыли, мусора и вредных добавок. Результаты порадовали: многие бренды соответствуют стандартам качества.

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Лучшие бренды по версии Росконтроля:

  • Greenfield Golden Ceylon — абсолютный лидер с 8,8 баллами. Без пестицидов, антибиотиков и с высоким содержанием танинов.
  • Lipton, Riston, Beta Tea — признаны безопасными и вкусными, без нарушений ГОСТ.
  • Ahmad Tea — лучший выбор для любителей зеленого чая.

Эксперты подчеркивают, что лидеры рейтинга прошли строгую проверку на соответствие критериям, которые критически важны для здоровья потребителей. Во-первых, в их составе не обнаружено искусственных красителей, консервантов или других синтетических добавок, которые часто становятся объектом критики. Во-вторых, содержание тяжелых металлов не превышает допустимых норм, что исключает риск накопления вредных веществ в организме. Наконец, производители честно декларируют состав, подтверждая прозрачность и отсутствие скрытых ингредиентов.

Не все чаи в пакетиках одинаково плохи
Не все чаи в пакетиках одинаково плохи. Фото: 1MI

Специалисты советуют начинать с анализа цены: слишком низкая стоимость часто сигнализирует о низком качестве сырья. Внимательно изучайте упаковку — в составе должны быть только натуральные компоненты, такие как листья чая, цветы или фрукты, без упоминания «ароматизаторов идентичных натуральным». Также стоит ориентироваться на независимые рейтинги, например, исследования Росконтроля, которые регулярно обновляются и отражают актуальную ситуацию на рынке.

Пакетированный чай не обязан быть синонимом низкого качества. Среди лидеров исследования — образцы, которые не уступают листовому чаю по вкусу и пользе. Главное — знать, на какие марки обратить внимание.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Безопасность#Качество#Чай#КЦ#Еда и напитки#Росконтроль#Пакетированный чай#Лучшие марки
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