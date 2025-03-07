Без пыли и вредителей: Росконтроль назвал лучшие марки чая в пакетиках

Эксперты подчеркивают, что лидеры рейтинга прошли строгую проверку на соответствие критериям, которые критически важны для здоровья потребителей. Во-первых, в их составе не обнаружено искусственных красителей, консервантов или других синтетических добавок, которые часто становятся объектом критики. Во-вторых, содержание тяжелых металлов не превышает допустимых норм, что исключает риск накопления вредных веществ в организме. Наконец, производители честно декларируют состав, подтверждая прозрачность и отсутствие скрытых ингредиентов.