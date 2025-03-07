Что скрывает старый колодец: как проверить воду без тест-полосок и лаборатории

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Многие дачники уверены, что вода из колодца или скважины безопасна. Однако даже прозрачная жидкость может содержать токсичные примеси, включая тяжелые металлы, бактерии или химикаты. При покупке участка с источником воды первым делом оцените ее качество — и сделать это можно без специальных тестов.