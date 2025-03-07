До трех лет грозит электросамокатчику, сбившему жительницу Екатеринбурга на тротуаре

42-летняя женщина в конце прошлого лета шла по центру города. В это время по тротуару на электросамокате ехал молодой человек и врезался в нее. Пострадавшая упала, ударилась головой. Она была доставлена в больницу и провела там больше месяца. Дело виновника в нарушении ПДД направлено в суд.