До трех лет грозит электросамокатчику, сбившему жительницу Екатеринбурга на тротуаре

Posted 7 марта, 11:49
Published 7 марта, 11:49
Modified 7 марта, 11:51
Updated 7 марта, 11:51
42-летняя женщина в конце прошлого лета шла по центру города. В это время по тротуару на электросамокате ехал молодой человек и врезался в нее. Пострадавшая упала, ударилась головой. Она была доставлена в больницу и провела там больше месяца. Дело виновника в нарушении ПДД направлено в суд.
Напомним, что в Екатеринбурге за подобную аварию будут судить 17-летнего юношу-нарушителя. Из-за него переломы получила пенсионерка, приехавшая в столицу Урала из Санкт-Петербурга.
Между тем, в Свердловской области ежегодно увеличивается число аварий с участием электросамокатов.