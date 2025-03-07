tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 марта, 11:49

Published 7 марта, 11:49

Modified 7 марта, 11:51

Updated 7 марта, 11:51

До трех лет грозит электросамокатчику, сбившему жительницу Екатеринбурга на тротуаре

До трех лет грозит электросамокатчику, сбившему жительницу Екатеринбурга на тротуаре

7 марта 2025, 11:49
Фото: 1MI.
Уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью направлено в Екатеринбурге в суд. Летом 2024 года молодой человек на электросамокате сбил женщину.

42-летняя женщина в конце прошлого лета шла по центру города. В это время по тротуару на электросамокате ехал молодой человек и врезался в нее. Пострадавшая упала, ударилась головой. Она была доставлена в больницу и провела там больше месяца. Дело виновника в нарушении ПДД направлено в суд.

Напомним, что в Екатеринбурге за подобную аварию будут судить 17-летнего юношу-нарушителя. Из-за него переломы получила пенсионерка, приехавшая в столицу Урала из Санкт-Петербурга.

Между тем, в Свердловской области ежегодно увеличивается число аварий с участием электросамокатов.

Родители подростка в Екатеринбурге заплатят 170 тысяч за ДТП с электросамокатом
Узнать подробнее
Читайте также:
Два подростка на электросамокатах столкнулись около ТЦ «Гринвич» в ЕкатеринбургеДевочка на электросамокате попала под колеса машины в поселке Свердловской областиМолодой человек на электросамокате сбил ребенка в Екатеринбурге
#Евгения Сафина#Общество#Происшествия#Больница#Свердловская область#Суд#Уголовное дело#Пешеход#Травмы#18+#Екатеринбург#Электросамокат
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика