Экологические мастер-классы с песнями и чаем прошли в экодоме Нижнего Тагила

Posted 7 марта, 06:53
Published 7 марта, 06:53
Modified 7 марта, 06:55
Updated 7 марта, 06:55
«Экодевичник» — марафон мастер-классов, объединенных темой здоровья, красоты и творчества. Нестандартный просветительский формат в экодоме опробовали еще в прошлом году и сразу получили положительный отклик участниц. Тогда в рамках мероприятия тагильчанки узнали о свойствах и способах приготовления натуральной косметики на основе уральских трав от местного мастера Ксении Волчковой, а также смогли самостоятельно создать украшения из глины и шопперы.
Очередная акция не стала исключением: гостям события понравилось заниматься рукоделием в приятной компании под руководством опытных наставников.
В программу «Экодевичника» мы включили мастер-классы по переработке бумаги, старой кожи и пластика. В прошлом году всем очень понравилась тема натуральной косметики, и мы снова пригласили нашего тагильского мастера Ксению Волчкову. В этот раз она провела обучение по изготовлению свечей из натурального воска с деревянным фитилем. Впервые в качестве наставника у нас побывал дизайнер и знаток кожевенного ремесла Александр Беспамятных. С ним мы придумывали украшения из старых кожаных вещей, — рассказала руководитель проекта «Экодом» компании «Рифей» Наталья Светлакова.
Примечательно, что в этом году в экологическом марафоне рукодельниц приняли участие профессиональные сообщества Нижнего Тагила. Так, команда библиотекарей освоила технологию переработки макулатуры в дизайнерскую бумагу для поздравительных открыток, а отраслевая организация ветеранов приняла участие в мастерской по созданию украшений. Представители старшего поколения не только захватили с собой для творческой переработки ненужные вещи из кожи, но и продемонстрировали удивительное умение сочетать работу с пением хором и чаепитием.
Участие в мастер-классах экоцентра «Народный» бесплатное, записаться на мероприятия можно по телефону +7 (982) 731-14-28.