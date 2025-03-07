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Posted 7 марта, 06:53

Published 7 марта, 06:53

Modified 7 марта, 06:55

Updated 7 марта, 06:55

Экологические мастер-классы с песнями и чаем прошли в экодоме Нижнего Тагила

Экологические мастер-классы с песнями и чаем прошли в экодоме Нижнего Тагила

7 марта 2025, 06:53
Фото: «Рифей».
В канун 8 Марта мультицентр «Народный» провел акцию «Экодевичник». В течение двух дней здесь отливали свечи, изготавливали уникальные сумки для покупок, украшения из старых кожаных вещей и крафтовой бумаги для открыток. Всего в мастер-классах приняли участие около 100 тагильчанок разных возрастов.

«Экодевичник» — марафон мастер-классов, объединенных темой здоровья, красоты и творчества. Нестандартный просветительский формат в экодоме опробовали еще в прошлом году и сразу получили положительный отклик участниц. Тогда в рамках мероприятия тагильчанки узнали о свойствах и способах приготовления натуральной косметики на основе уральских трав от местного мастера Ксении Волчковой, а также смогли самостоятельно создать украшения из глины и шопперы.

Очередная акция не стала исключением: гостям события понравилось заниматься рукоделием в приятной компании под руководством опытных наставников.

В программу «Экодевичника» мы включили мастер-классы по переработке бумаги, старой кожи и пластика. В прошлом году всем очень понравилась тема натуральной косметики, и мы снова пригласили нашего тагильского мастера Ксению Волчкову. В этот раз она провела обучение по изготовлению свечей из натурального воска с деревянным фитилем. Впервые в качестве наставника у нас побывал дизайнер и знаток кожевенного ремесла Александр Беспамятных. С ним мы придумывали украшения из старых кожаных вещей, — рассказала руководитель проекта «Экодом» компании «Рифей» Наталья Светлакова.
Фото: «Рифей»

Примечательно, что в этом году в экологическом марафоне рукодельниц приняли участие профессиональные сообщества Нижнего Тагила. Так, команда библиотекарей освоила технологию переработки макулатуры в дизайнерскую бумагу для поздравительных открыток, а отраслевая организация ветеранов приняла участие в мастерской по созданию украшений. Представители старшего поколения не только захватили с собой для творческой переработки ненужные вещи из кожи, но и продемонстрировали удивительное умение сочетать работу с пением хором и чаепитием.

Участие в мастер-классах экоцентра «Народный» бесплатное, записаться на мероприятия можно по телефону +7 (982) 731-14-28.

Здоровье, красота и творчество. Экодом в Нижнем Тагиле провел первый девичник
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