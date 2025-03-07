Экологические мастер-классы с песнями и чаем прошли в экодоме Нижнего Тагила

Примечательно, что в этом году в экологическом марафоне рукодельниц приняли участие профессиональные сообщества Нижнего Тагила. Так, команда библиотекарей освоила технологию переработки макулатуры в дизайнерскую бумагу для поздравительных открыток, а отраслевая организация ветеранов приняла участие в мастерской по созданию украшений. Представители старшего поколения не только захватили с собой для творческой переработки ненужные вещи из кожи, но и продемонстрировали удивительное умение сочетать работу с пением хором и чаепитием.