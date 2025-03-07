Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил женщин с 8 Марта

Posted 7 марта, 11:39
Published 7 марта, 11:39
Modified 7 марта, 11:41
Updated 7 марта, 11:41
В рамках празднования 8 Марта в Нижнем Тагиле проходит ряд мероприятий, одно из которых — концерт с выступлением самых ярких городских коллективов.
Дорогие наши женщины, от всей души поздравляю вас с 8 Марта! В этот праздничный день хочу пожелать вам побольше улыбок, вдохновения, хорошего весеннего настроения. Хочу пожелать мирного неба над головой и, конечно, простого женского счастья. С праздником вас, с Международным женским днем! — подчеркнул Владислав Пинаев.
Напомним, совсем недавно в Городском дворце детского и юношеского творчества также состоялось праздничное событие, в ходе которого чествовали педагогические коллективы образовательных учреждений — концерт «23+8».