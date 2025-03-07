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Posted 7 марта, 11:39

Published 7 марта, 11:39

Modified 7 марта, 11:41

Updated 7 марта, 11:41

Праздничный концерт к 8 Марта в Нижнем Тагиле

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил женщин с 8 Марта

7 марта 2025, 11:39
Фото: tagilcity.ru. Праздничный концерт к 8 Марта в Нижнем Тагиле
В преддверии Международного женского дня в Нижнетагильской филармонии прошел праздничный концерт. Глава города Владислав Пинаев выступил с поздравлением для всех представительниц прекрасного пола.

В рамках празднования 8 Марта в Нижнем Тагиле проходит ряд мероприятий, одно из которых — концерт с выступлением самых ярких городских коллективов.

Дорогие наши женщины, от всей души поздравляю вас с 8 Марта! В этот праздничный день хочу пожелать вам побольше улыбок, вдохновения, хорошего весеннего настроения. Хочу пожелать мирного неба над головой и, конечно, простого женского счастья. С праздником вас, с Международным женским днем! — подчеркнул Владислав Пинаев.
Праздничный концерт к 8 Марта в Нижнем Тагиле

Напомним, совсем недавно в Городском дворце детского и юношеского творчества также состоялось праздничное событие, в ходе которого чествовали педагогические коллективы образовательных учреждений — концерт «23+8».

Праздничный концерт «23+8» для педагогов Нижнего Тагила прошел в ГДДЮТ
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#Анастасия Имамахметова#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Праздник#Концерт#Владислав Пинаев#Филармония#Международный женский день#Администрация Нижнего Тагила#Образовательные учреждения#Екатеринбург#8 марта#Фоторепортаж
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