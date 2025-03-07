КМСП и ФАС запустили процессы «бесшовного» реагирования по неплатежам от заказчиков

По словам гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, на конец февраля бизнес направил 437 обращений о срыве сроков оплаты за поставку товаров и оказание услуг со стороны заказчиков. Совокупная заявленная задолженность компаниям МСП составляет неполных 5,1 млрд рублей. Совместная работа с профильными органами власти и организациями позволила КМСП в сжатые сроки обеспечить компаниям погашение более 4,2 млрд рублей задолженностей. Сотрудничество с ФАС России помогает ускорить выплаты. Представители бизнеса раньше самостоятельно обращались в судебные органы с целью получения справедливого решения по взысканию задолженностей с заказчиков. Сейчас Корпорация МСП обеспечивает взаимодействие с заказчиками и ФАС РФ своими силами.