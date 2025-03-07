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Posted 7 марта, 10:40

Published 7 марта, 10:40

Modified 7 марта, 10:40

Updated 7 марта, 10:40

КМСП и ФАС запустили процессы «бесшовного» реагирования по неплатежам от заказчиков

КМСП и ФАС запустили процессы «бесшовного» реагирования по неплатежам от заказчиков

7 марта 2025, 10:40
Фото: 1MI.
В Корпорации МСП сообщили, что объем задолженности заказчиков перед компаниями малого и среднего бизнеса за два первых месяца текущего года на 30% превышает показатель аналогичного периода 2024 года.

Сложившаяся ситуация обусловлена срывами сроков оплаты по госконтрактам в рамках федеральных законов № 223-ФЗ и 44-ФЗ.

В целях обеспечения более оперативной выплаты долгов Корпорация МСП и ФАС РФ при участии общественных предпринимательских объединений («Опора России», РСПП, «Деловая Россия») разработали схему «бесшовного» реагирования. Представители бизнеса направляют обращение через «Сервис 360°» на электронной платформе МСП.РФ, а затем КМСП приступает к работе по досудебному урегулированию. В том случае если заказчик отказывается выполнять свои финансовые обязательства, корпорация передает документацию в ФАС для последующего его привлечения к административной ответственности, пишут РИА Новости.

В результате сотрудничества Корпорации МСП и ФАС РФ с декабря прошлого года заказчики выплатили компаниям малого и среднего бизнеса долги на общую сумму 228 млн рублей по 16 договорам. Некоторые задолженности были погашены частично, а семерых заказчиков пришлось привлечь к ответственности в связи с административными нарушениями законодательства.

По словам гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, на конец февраля бизнес направил 437 обращений о срыве сроков оплаты за поставку товаров и оказание услуг со стороны заказчиков. Совокупная заявленная задолженность компаниям МСП составляет неполных 5,1 млрд рублей. Совместная работа с профильными органами власти и организациями позволила КМСП в сжатые сроки обеспечить компаниям погашение более 4,2 млрд рублей задолженностей. Сотрудничество с ФАС России помогает ускорить выплаты. Представители бизнеса раньше самостоятельно обращались в судебные органы с целью получения справедливого решения по взысканию задолженностей с заказчиков. Сейчас Корпорация МСП обеспечивает взаимодействие с заказчиками и ФАС РФ своими силами.

Согласно заявлению главы КМСП, в 2025 году выплата задолженностей по обращениям в среднем осуществляется в течение 112 дней. Гендиректор корпорации подчеркнул, что своевременное поступление средств по исполненным договорам играет важную роль в развитии малых и средних предприятий. Наличие задолженности заказчиков повышает вероятность возникновения критических кассовых разрывов. Чаще всего Корпорация МСП добивается принятия устраивающих всех решений в досудебном порядке, однако по ряду обращений в отношении заказчиков приходится возбуждать административные дела.

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