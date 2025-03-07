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Posted 7 марта, 12:23

Published 7 марта, 12:23

Modified 7 марта, 12:26

Updated 7 марта, 12:26

Московский суд оштрафовал Google на 3,8 миллиона рублей

7 марта 2025, 12:23
Таганский районный суд города Москвы признал Google LLC виновной в нарушении порядка ограничения доступа к информации. Корпорацию оштрафовали на сумму 3,8 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Столичный суд привлек Гугл ЛЛС (Google LLC) к административной ответственности за неисполнение обязанностей владельцем социальной сети», — отметили в пресс-службе.

По данным «Известий», корпорация не выполнила законные требования и не удалила рекламу алкогольной продукции, пишет 360.ru.

Ранее российский суд наложил на Google штраф в два ундециллиона рублей. Компания оспорила наказание в суде в Великобритании. Международный арбитражный суд посчитал штраф неправомерным и признал действия России «согласованной стратегией принуждения».

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