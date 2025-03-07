Московский суд оштрафовал Google на 3,8 миллиона рублей

Posted 7 марта, 12:23
Published 7 марта, 12:23
Modified 7 марта, 12:26
Updated 7 марта, 12:26
«Столичный суд привлек Гугл ЛЛС (Google LLC) к административной ответственности за неисполнение обязанностей владельцем социальной сети», — отметили в пресс-службе.
По данным «Известий», корпорация не выполнила законные требования и не удалила рекламу алкогольной продукции, пишет 360.ru.
Ранее российский суд наложил на Google штраф в два ундециллиона рублей. Компания оспорила наказание в суде в Великобритании. Международный арбитражный суд посчитал штраф неправомерным и признал действия России «согласованной стратегией принуждения».