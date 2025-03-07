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Posted 7 марта, 13:27

Published 7 марта, 13:27

Modified 7 марта, 13:29

Updated 7 марта, 13:29

Мужчина в Екатеринбурге вымогал 10 тысяч долларов у ресторана и разбил молотком окно

Мужчина в Екатеринбурге вымогал 10 тысяч долларов у ресторана и разбил молотком окно

7 марта 2025, 13:27
Фото: Группа Вконтакте «Урал Мэш».
В Екатеринбурге мужчина вымогал 10 тысяч долларов в крипте у ресторана «Донна Оливия».

Сначала екатеринбуржец писал угрозы руководству ресторана в мессенджере и угрожал, что если вышеуказанная сумма не будет переведена сразу — он ее удвоит, рассказали в группе Вконтакте «Урал Мэш».

Затем злоумышленник стал звонить и угрожать, что он забросает общепит коктейлями Молотова. Сотрудники ресторана не отреагировали на его заявления, а вскоре неизвестный разбил окно в ресторане.

После этого администрация обратилась в полицию. Правоохранители ищут вымогателя.

Напомним, в Екатеринбурге несколько человек похитили юношу и вымогали у него деньги. Вскоре преступников поймали и отправили под стражу.

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