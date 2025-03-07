Мужчина в Екатеринбурге вымогал 10 тысяч долларов у ресторана и разбил молотком окно

Posted 7 марта, 13:27
Published 7 марта, 13:27
Modified 7 марта, 13:29
Updated 7 марта, 13:29
Сначала екатеринбуржец писал угрозы руководству ресторана в мессенджере и угрожал, что если вышеуказанная сумма не будет переведена сразу — он ее удвоит, рассказали в группе Вконтакте «Урал Мэш».
Затем злоумышленник стал звонить и угрожать, что он забросает общепит коктейлями Молотова. Сотрудники ресторана не отреагировали на его заявления, а вскоре неизвестный разбил окно в ресторане.
После этого администрация обратилась в полицию. Правоохранители ищут вымогателя.
Напомним, в Екатеринбурге несколько человек похитили юношу и вымогали у него деньги. Вскоре преступников поймали и отправили под стражу.