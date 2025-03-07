Не из-за инфляции. Рост цен на обеды в школах объяснили власти Екатеринбурга

Posted 7 марта, 03:32
Published 7 марта, 03:32
Modified 7 марта, 03:34
Updated 7 марта, 03:34
По ее словам, данная мера не связана с инфляцией. Гумбатова отметила, что старые нормы были приняты несколько лет назад. Теперь их обновили, пишет Ура.ру.
С января 2025 года в школьных столовых Екатеринбурга, по словам Гумбатовой, рост стоимости продукции составил примерно 17%. Так, завтрак для начальных классов ранее стоил 89,04 рубля. Теперь же его цена выросла до 108,65 рубля. Обед же стоил 133,56, а теперь — 162,95 рубля.
Также глава департамента отметила, что она и коллеги надеются на введение бесплатного питания для детей, несмотря на то, что Госдума отклонила законопроект.
Напомним, в конце января стало известно, что в Екатеринбурге для школьников 5-11 классов разработают два варианта меню.