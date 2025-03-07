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Posted 7 марта, 03:32

Published 7 марта, 03:32

Modified 7 марта, 03:34

Updated 7 марта, 03:34

Цена школьных обедов в Екатеринбурге выросла из-за новых требований

Не из-за инфляции. Рост цен на обеды в школах объяснили власти Екатеринбурга

7 марта 2025, 03:32
Фото: 1MI.

Цена школьных обедов в Екатеринбурге выросла из-за новых требований

Рост стоимости питания в школах Екатеринбурга произошел из-за новых требований СанПиН. Теперь меню нужно привести в соответствие с нормами, сообщила глава городского департамента образования Инна Гумбатова.

По ее словам, данная мера не связана с инфляцией. Гумбатова отметила, что старые нормы были приняты несколько лет назад. Теперь их обновили, пишет Ура.ру.

С января 2025 года в школьных столовых Екатеринбурга, по словам Гумбатовой, рост стоимости продукции составил примерно 17%. Так, завтрак для начальных классов ранее стоил 89,04 рубля. Теперь же его цена выросла до 108,65 рубля. Обед же стоил 133,56, а теперь — 162,95 рубля.

Также глава департамента отметила, что она и коллеги надеются на введение бесплатного питания для детей, несмотря на то, что Госдума отклонила законопроект.

Напомним, в конце января стало известно, что в Екатеринбурге для школьников 5-11 классов разработают два варианта меню.

#Ирина Кирилова#Общество#Экономика#Цены#Дети#Свердловская область#Школа#Питание#Екатеринбург
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