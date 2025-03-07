Не травитесь салатом: как удалить пестициды из свежей зелени — 5 способов

Posted 7 марта, 12:27
Published 7 марта, 12:27
Modified 7 марта, 12:29
Updated 7 марта, 12:29
Многие фермеры используют удобрения и химикаты для ускоренного роста растений. Нитраты и пестициды накапливаются в организме, вызывая проблемы со здоровьем. Поэтому перед употреблением зелени ее необходимо тщательно обработать.
Первый шаг — механическая очистка. Тщательно промойте зелень под холодной проточной водой, удаляя грязь и остатки почвы. Используйте дуршлаг или сито для удобства. Это базовый метод, который удаляет поверхностные загрязнения.
Соль помогает вытягивать нитраты и пестициды из листьев. Приготовьте раствор: 1 столовая ложка соли на 1 литр воды. Погрузите зелень в раствор на 10–15 минут. Промойте под проточной водой.
Этот метод эффективен и безопасен для здоровья.
Пищевая сода — натуральный очиститель, который разрушает остатки химикатов. Добавьте 1 чайную ложку соды в литр воды. Замочите зелень на 5–7 минут. Хорошо промойте.
Сода также помогает избавиться от микробов и бактерий.
Яблочный или обычный столовый уксус отлично справляется с пестицидами. Разведите 1 столовую ложку уксуса в литре воды. Подержите зелень в растворе 5 минут. Промойте под проточной водой.
Уксус не только удаляет химию, но и продлевает свежесть зелени.
Если нужно быстро очистить зелень, используйте кипяток. Опустите зелень в кипящую воду на 20–30 секунд. Переложите в ледяную воду, чтобы сохранить цвет и текстуру.
Этот метод подходит для зелени, которую планируют добавлять в супы или начинки, пишет progoroduhta.ru.