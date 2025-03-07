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Posted 7 марта, 12:27

Published 7 марта, 12:27

Modified 7 марта, 12:29

Updated 7 марта, 12:29

Лучший вариант — выращивать зелень самим без пестицидов и нитратов

Не травитесь салатом: как удалить пестициды из свежей зелени — 5 способов

7 марта 2025, 12:27
Фото: 1MI. Лучший вариант — выращивать зелень самим без пестицидов и нитратов
Рубрика
Еда и напитки
Свежая зелень — источник витаминов, но часто она содержит опасные вещества: нитраты и пестициды. Рассказываем, как легко и быстро очистить укроп, петрушку и другую зелень от вредных примесей в домашних условиях

Многие фермеры используют удобрения и химикаты для ускоренного роста растений. Нитраты и пестициды накапливаются в организме, вызывая проблемы со здоровьем. Поэтому перед употреблением зелени ее необходимо тщательно обработать.

Способ 1. Промывание под проточной водой

Первый шаг — механическая очистка. Тщательно промойте зелень под холодной проточной водой, удаляя грязь и остатки почвы. Используйте дуршлаг или сито для удобства. Это базовый метод, который удаляет поверхностные загрязнения.

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Способ 2. Замачивание в солевом растворе

Соль помогает вытягивать нитраты и пестициды из листьев. Приготовьте раствор: 1 столовая ложка соли на 1 литр воды. Погрузите зелень в раствор на 10–15 минут. Промойте под проточной водой.

Этот метод эффективен и безопасен для здоровья.

Способ 3. Использование пищевой соды

Пищевая сода — натуральный очиститель, который разрушает остатки химикатов. Добавьте 1 чайную ложку соды в литр воды. Замочите зелень на 5–7 минут. Хорошо промойте.

Сода также помогает избавиться от микробов и бактерий.

Фермеры выращивают зелень в промышленных масштабах и использования пестицидов здесь не избежать
Фермеры выращивают зелень в промышленных масштабах и использования пестицидов здесь не избежать. Фото: 1MI

Способ 4. Очищение уксусным раствором

Яблочный или обычный столовый уксус отлично справляется с пестицидами. Разведите 1 столовую ложку уксуса в литре воды. Подержите зелень в растворе 5 минут. Промойте под проточной водой.

Уксус не только удаляет химию, но и продлевает свежесть зелени.

Способ 5. Кипяток для экстренной обработки

Если нужно быстро очистить зелень, используйте кипяток. Опустите зелень в кипящую воду на 20–30 секунд. Переложите в ледяную воду, чтобы сохранить цвет и текстуру.

Этот метод подходит для зелени, которую планируют добавлять в супы или начинки, пишет progoroduhta.ru.

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