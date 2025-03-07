Не травитесь салатом: как удалить пестициды из свежей зелени — 5 способов

Рубрика Еда и напитки

Способ 1. Промывание под проточной водой Способ 2. Замачивание в солевом растворе Способ 3. Использование пищевой соды Способ 4. Очищение уксусным раствором Способ 5. Кипяток для экстренной обработки

Свежая зелень — источник витаминов, но часто она содержит опасные вещества: нитраты и пестициды. Рассказываем, как легко и быстро очистить укроп, петрушку и другую зелень от вредных примесей в домашних условиях