Неизвестный проник в гимназию в Екатеринбурге

Posted 7 марта, 04:03
Published 7 марта, 04:03
Modified 7 марта, 04:05
Updated 7 марта, 04:05
Охранникам на вахте он заявил, что карта потеряна, но ему срочно требуется пересдать математику, сообщили в администрации города.
Когда молодой человек зашел в школу, то зашел в кабинет физики и пытался присутствовать не уроке. Однако учитель увидела постороннего и вызвала замдиректора по безопасности. Также она попросила неизвестного уйти, пишет «КП-Екатеринбург».
После замечания молодой человек вышел из класса и покинул гимназию. В мэрии отметили, что молодой человек не пытался ничего доставать из рюкзака. После случившегося меры безопасности были усилены, а с сотрудниками, пустившими неизвестного, идет разбирательство.
В полиции Екатеринбурга сообщили, что информация будет проверена.
Ранее охрана в гипермаркете «Окей» в Екатеринбурге скрутила мужчину, который пытался вынести товар на 50 тысяч рублей.