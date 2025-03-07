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Posted 7 марта, 04:03

Published 7 марта, 04:03

Modified 7 марта, 04:05

Updated 7 марта, 04:05

В Екатеринбурге в гимназию проник неизвестный молодой человек

Неизвестный проник в гимназию в Екатеринбурге

7 марта 2025, 04:03
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге в гимназию проник неизвестный молодой человек

В гимназии №37 в Екатеринбурге 5 марта случился инцидент с проникновением неизвестного молодого человека. Он смог пройти в здание, несмотря на отсутствие карты.

Охранникам на вахте он заявил, что карта потеряна, но ему срочно требуется пересдать математику, сообщили в администрации города.

Когда молодой человек зашел в школу, то зашел в кабинет физики и пытался присутствовать не уроке. Однако учитель увидела постороннего и вызвала замдиректора по безопасности. Также она попросила неизвестного уйти, пишет «КП-Екатеринбург».

После замечания молодой человек вышел из класса и покинул гимназию. В мэрии отметили, что молодой человек не пытался ничего доставать из рюкзака. После случившегося меры безопасности были усилены, а с сотрудниками, пустившими неизвестного, идет разбирательство.

В полиции Екатеринбурга сообщили, что информация будет проверена.

Ранее охрана в гипермаркете «Окей» в Екатеринбурге скрутила мужчину, который пытался вынести товар на 50 тысяч рублей.

В школах и садиках Екатеринбурга усилена охрана
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#Ирина Кирилова#Происшествия#Дети#Свердловская область#Безопасность#Гимназия#Екатеринбург#Проникновение
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