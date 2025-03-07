Перевозчик получил предостережение за высадку ребенка в Нижнем Тагиле

Posted 7 марта, 10:13
Published 7 марта, 10:13
Modified 7 марта, 10:15
Updated 7 марта, 10:15
Следственный отдел по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила сообщил об инциденте, когда водитель автобуса маршрута №46 допустил высадку несовершеннолетнего пассажира без сопровождения взрослого. Этот поступок нарушает правила безопасной перевозки детей. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта по Уральскому Федеральному округу провела проверку. Формально в этом инциденте усматриваются признаки административного правонарушения. В отношении компании перевозчика было вынесено предостережение.
Напомним, что это произошло 14 января. Несовершеннолетний не смог оплатить поездку при посадке в общественный транспорт. Он предупредил водителя, что деньги придут чуть позже. Однако тот высадил ребенка. После случившегося глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о проведении проверки по факту действий водителя этого автобуса.