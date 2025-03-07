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Posted 7 марта, 10:13

Published 7 марта, 10:13

Modified 7 марта, 10:15

Updated 7 марта, 10:15

Перевозчик получил предостережение за высадку ребенка в Нижнем Тагиле

Перевозчик получил предостережение за высадку ребенка в Нижнем Тагиле

7 марта 2025, 10:13
Фото: tagilcity.ru.
14 января в Нижнем Тагиле водитель автобуса по маршруту №46 высадил несовершеннолетнего из транспорта. После проверок, проведенных Федеральной службой по надзору в сфере транспорта по Уральскому Федеральному округу, компании было вынесено предостережение.

Следственный отдел по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила сообщил об инциденте, когда водитель автобуса маршрута №46 допустил высадку несовершеннолетнего пассажира без сопровождения взрослого. Этот поступок нарушает правила безопасной перевозки детей. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта по Уральскому Федеральному округу провела проверку. Формально в этом инциденте усматриваются признаки административного правонарушения. В отношении компании перевозчика было вынесено предостережение.

Напомним, что это произошло 14 января. Несовершеннолетний не смог оплатить поездку при посадке в общественный транспорт. Он предупредил водителя, что деньги придут чуть позже. Однако тот высадил ребенка. После случившегося глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о проведении проверки по факту действий водителя этого автобуса.

Ранее в Екатеринбурге водитель «Яндекс.Такси» высадил ребенка на полпути к дому.

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