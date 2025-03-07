Перевозчик получил предостережение за высадку ребенка в Нижнем Тагиле

Напомним, что это произошло 14 января. Несовершеннолетний не смог оплатить поездку при посадке в общественный транспорт. Он предупредил водителя, что деньги придут чуть позже. Однако тот высадил ребенка. После случившегося глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о проведении проверки по факту действий водителя этого автобуса.