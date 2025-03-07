Подготовка к паводку, цветочные патрули в Тагиле и пожар в школьной столовой

Posted 7 марта, 17:10
Published 7 марта, 17:10
Modified 7 марта, 17:12
Updated 7 марта, 17:12
В Нижнем Тагиле завершается подготовка к паводку 2025 года. С 25 марта городская служба спасения усиливает контроль за водохранилищами. Как сообщил глава «Водоканала-НТ» Вячеслав Таран, техника приведена в полную готовность, а снежный покров в ключевых зонах не превышает норму. По прогнозам, подтопления не достигнут критических отметок.
В Нижнем Тагиле в честь 8 Марта стартовала акция «Цветочный патруль». Сотрудники полиции и общественники поздравляли прекрасных горожанок. На проспекте Ленина стражи порядка вручали цветы дамам за рулем, одновременно напоминая о необходимости соблюдать скоростной режим. Женщины-пешеходы тоже получили цветы — вместе с предупреждением о необходимости внимательно переходить дорогу.
В Нижнем Тагиле 7 марта на трамплине «Аист» стартовали соревнования по прыжкам на лыжах. В первый день местная спортсменка Кристина Прокопьева стала второй с результатом 196,1 балла. Петербурженка Кристина Кручинина лидировала с 197,7 балла. А тройку призеров замкнула Валерия Римденок из Санкт-Петербурга (191,4). Участницы прошли два этапа — квалификацию и финал, демонстрируя высокий уровень подготовки.
В ночь на 7 марта в школе №58 на улице Пархоменко в Тагиле вспыхнул пожар. Сигнализация сработала в столовой третьего этажа. Охранник экстренно покинул здание и вызвал пожарных. Возгорание удалось ликвидировать, однако огонь повредил холодильники и отделку помещения. Причина инцидента пока не установлена, проводится проверка.
В Нижнем Тагиле 14 января водитель автобуса маршрута №46 высадил несовершеннолетнего пассажира, который не смог сразу оплатить проезд. По результатам проверки компании-перевозчику было вынесено предостережение, а Следственный комитет инициировал дополнительное расследование по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс.