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Posted 7 марта, 17:10

Published 7 марта, 17:10

Modified 7 марта, 17:12

Updated 7 марта, 17:12

Подготовка к паводку, цветочные патрули в Тагиле и пожар в школьной столовой

Подготовка к паводку, цветочные патрули в Тагиле и пожар в школьной столовой

7 марта 2025, 17:10
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
В Тагиле начали мониторить паводковую ситуацию. Полицейские вышли в рейды с цветами в руках. Тагильчанка показала хорошие результаты по итогам первого дня на соревнованиях по прыжкам с трамплина. В школе №58 горела столовая. Высадивший ребенка из автобуса перевозчик получил предупреждение.

В Нижнем Тагиле завершается подготовка к паводку 2025 года. С 25 марта городская служба спасения усиливает контроль за водохранилищами. Как сообщил глава «Водоканала-НТ» Вячеслав Таран, техника приведена в полную готовность, а снежный покров в ключевых зонах не превышает норму. По прогнозам, подтопления не достигнут критических отметок.

В Нижнем Тагиле усилят мониторинг уровней водохранилищ перед паводками
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В Нижнем Тагиле в честь 8 Марта стартовала акция «Цветочный патруль». Сотрудники полиции и общественники поздравляли прекрасных горожанок. На проспекте Ленина стражи порядка вручали цветы дамам за рулем, одновременно напоминая о необходимости соблюдать скоростной режим. Женщины-пешеходы тоже получили цветы — вместе с предупреждением о необходимости внимательно переходить дорогу.

Тагильские полицейские патрулировали улицы с цветами в руках
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В Нижнем Тагиле 7 марта на трамплине «Аист» стартовали соревнования по прыжкам на лыжах. В первый день местная спортсменка Кристина Прокопьева стала второй с результатом 196,1 балла. Петербурженка Кристина Кручинина лидировала с 197,7 балла. А тройку призеров замкнула Валерия Римденок из Санкт-Петербурга (191,4). Участницы прошли два этапа — квалификацию и финал, демонстрируя высокий уровень подготовки.

Тагильчанка вошла в тройку лидеров первого состязательного дня в прыжках с трамплина
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В ночь на 7 марта в школе №58 на улице Пархоменко в Тагиле вспыхнул пожар. Сигнализация сработала в столовой третьего этажа. Охранник экстренно покинул здание и вызвал пожарных. Возгорание удалось ликвидировать, однако огонь повредил холодильники и отделку помещения. Причина инцидента пока не установлена, проводится проверка.

Столовая в школе №58 загорелась в Нижнем Тагиле
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В Нижнем Тагиле 14 января водитель автобуса маршрута №46 высадил несовершеннолетнего пассажира, который не смог сразу оплатить проезд. По результатам проверки компании-перевозчику было вынесено предостережение, а Следственный комитет инициировал дополнительное расследование по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс.

Перевозчик получил предостережение за высадку ребенка в Нижнем Тагиле
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