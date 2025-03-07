Подготовка к паводку, цветочные патрули в Тагиле и пожар в школьной столовой

В Нижнем Тагиле 7 марта на трамплине «Аист» стартовали соревнования по прыжкам на лыжах. В первый день местная спортсменка Кристина Прокопьева стала второй с результатом 196,1 балла. Петербурженка Кристина Кручинина лидировала с 197,7 балла. А тройку призеров замкнула Валерия Римденок из Санкт-Петербурга (191,4). Участницы прошли два этапа — квалификацию и финал, демонстрируя высокий уровень подготовки.