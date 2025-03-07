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Posted 7 марта, 12:27

Published 7 марта, 12:27

Modified 7 марта, 12:29

Updated 7 марта, 12:29

Похититель молодого человека в Екатеринбурге отправлен в СИЗО

Похититель молодого человека в Екатеринбурге отправлен в СИЗО

7 марта 2025, 12:27
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге суд избрал меру пресечения 22-летнему Ивану Касьянову в виде заключения его под стражей.

Касьянов обвиняется в похищении человека группой лиц, а также в вымогательстве денег. Суд отправил обвиняемого в изолятор до 5 мая 2025 года, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

Напомним, 4 марта несколько мужчин похитили 19-летнего молодого человека из-за задолженности, размер которой составлял 50 тысяч рублей. В полицию о преступлении сообщила девушка потерпевшего. Вскоре злоумышленников задержали. Возбуждено уголовное дело.

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