Похититель молодого человека в Екатеринбурге отправлен в СИЗО

Posted 7 марта, 12:27
Published 7 марта, 12:27
Modified 7 марта, 12:29
Updated 7 марта, 12:29
Касьянов обвиняется в похищении человека группой лиц, а также в вымогательстве денег. Суд отправил обвиняемого в изолятор до 5 мая 2025 года, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
Напомним, 4 марта несколько мужчин похитили 19-летнего молодого человека из-за задолженности, размер которой составлял 50 тысяч рублей. В полицию о преступлении сообщила девушка потерпевшего. Вскоре злоумышленников задержали. Возбуждено уголовное дело.