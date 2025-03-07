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Posted 7 марта, 12:27

Published 7 марта, 12:27

Modified 7 марта, 12:29

Updated 7 марта, 12:29

Пятый фигурант по делу о похищении людей в Каменске-Уральском отправлен в СИЗО

Пятый фигурант по делу о похищении людей в Каменске-Уральском отправлен в СИЗО

7 марта 2025, 12:27
Фото: 1MI.
Новый эпизод выявлен сотрудниками правоохранительных органов в деле о похищении людей в Каменске-Уральском. Пятый фигурант отправлен в СИЗО.

В полицию обратился молодой человек, который рассказал, что ночью 1 августа 2023 года его избила группа людей, засунула в багажник машины, отвезла в неизвестном направлении и потребовала денег, вновь нанеся побои.

Ранее потерпевший не стал писать заявление, но когда узнал, что сейчас расследуется уголовное дело о похищении людей, решился все рассказать, сообщил начальник региональной пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых.

Новый фигурант уже задержан и находится в СИЗО. Таким образом, всего по уголовному делу проходят уже пять подозреваемых. Все они заключены под стражу. Следователи проверяют их причастность к совершению подобных преступлений.

Напомним, в январе 2025 года несколько молодых людей в Каменске-Уральском насильно увезли девушек на автомойку. Там они издевались над ними, раздев до нижнего белья и поливая водой из шланга.

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