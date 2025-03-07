Пятый фигурант по делу о похищении людей в Каменске-Уральском отправлен в СИЗО

Posted 7 марта, 12:27
Published 7 марта, 12:27
Modified 7 марта, 12:29
Updated 7 марта, 12:29
В полицию обратился молодой человек, который рассказал, что ночью 1 августа 2023 года его избила группа людей, засунула в багажник машины, отвезла в неизвестном направлении и потребовала денег, вновь нанеся побои.
Ранее потерпевший не стал писать заявление, но когда узнал, что сейчас расследуется уголовное дело о похищении людей, решился все рассказать, сообщил начальник региональной пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых.
Новый фигурант уже задержан и находится в СИЗО. Таким образом, всего по уголовному делу проходят уже пять подозреваемых. Все они заключены под стражу. Следователи проверяют их причастность к совершению подобных преступлений.
Напомним, в январе 2025 года несколько молодых людей в Каменске-Уральском насильно увезли девушек на автомойку. Там они издевались над ними, раздев до нижнего белья и поливая водой из шланга.