Рекордно низкая безработица зафиксирована в Краснотурьинске

Posted 7 марта, 11:53
Published 7 марта, 11:53
Modified 7 марта, 11:55
Updated 7 марта, 11:55
Спрос на работу выше предложения более, чем в 3 раза. Один человек может интересоваться сразу тремя вакансиями. Официальное количество безработных горожан — 201 человек, а рабочих мест — 620, рассказала руководитель городского ЦЗН Оксана Иванова.
Больше всего вакансий сейчас в сфере госуправления: на них приходится чуть больше 27% от необходимого количества. После этой отрасли также есть предложения работы в сфере медицины и соцобслуживания: здесь спрос больше предложения в десяток раз.
Аналогичный показатель в области обрабатывающих специальностей — 3,7 раза. В образовательной сфере соискателей больше вакансий в 2,4 раза, а в области добычи полезных ископаемых — 2,3 раза.