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Posted 7 марта, 11:53

Published 7 марта, 11:53

Modified 7 марта, 11:55

Updated 7 марта, 11:55

Рекордно низкая безработица зафиксирована в Краснотурьинске

Рекордно низкая безработица зафиксирована в Краснотурьинске

7 марта 2025, 11:53
Фото: Изображение Midjourney.
В Краснотурьинске наблюдается рекордно низкий уровень безработицы. На начало 2025 года данный показатель составил 0,67%.

Спрос на работу выше предложения более, чем в 3 раза. Один человек может интересоваться сразу тремя вакансиями. Официальное количество безработных горожан — 201 человек, а рабочих мест — 620, рассказала руководитель городского ЦЗН Оксана Иванова.

Больше всего вакансий сейчас в сфере госуправления: на них приходится чуть больше 27% от необходимого количества. После этой отрасли также есть предложения работы в сфере медицины и соцобслуживания: здесь спрос больше предложения в десяток раз.

Аналогичный показатель в области обрабатывающих специальностей — 3,7 раза. В образовательной сфере соискателей больше вакансий в 2,4 раза, а в области добычи полезных ископаемых — 2,3 раза.

Напомним, в 2024 году в Свердловской области женщин приглашали на работу чаще, чем мужчин.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Краснотурьинск#Статистика#Образование#Здравоохранение#Безработица#Центр занятости#Екатеринбург
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