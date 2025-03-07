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Posted 7 марта, 10:10

Published 7 марта, 10:10

Modified 7 марта, 10:12

Updated 7 марта, 10:12

Самокатчик в Екатеринбурге предстанет перед судом за наезд на пенсионерку

Самокатчик в Екатеринбурге предстанет перед судом за наезд на пенсионерку

7 марта 2025, 10:10
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге мужчина на электросамокате сбил женщину на улице Куйбышева. Случай произошел в конце лета 2024 года.

Мужчина ехал по тротуару на небезопасной скорости. В какой-то момент он наехал на женщину, в результате чего ей были диагностированы перелом ноги и другие травмы. Горожанке пришлось провести в медучреждении больше месяца, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В отношении екатеринбуржца было возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, которое повлекло тяжкий вред здоровью пострадавшего. После завершения следствия материалы были отправлены в суд.

Напомним, житель Екатеринбурга выплатит 500 тысяч рублей пенсионерке после того, как он сбил ее, когда катался на самокате.

В Екатеринбурге будут судить подростка, сбившего на самокате пожилую петербурженку
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