Самокатчик в Екатеринбурге предстанет перед судом за наезд на пенсионерку

Posted 7 марта, 10:10
Published 7 марта, 10:10
Modified 7 марта, 10:12
Updated 7 марта, 10:12
Мужчина ехал по тротуару на небезопасной скорости. В какой-то момент он наехал на женщину, в результате чего ей были диагностированы перелом ноги и другие травмы. Горожанке пришлось провести в медучреждении больше месяца, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
В отношении екатеринбуржца было возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, которое повлекло тяжкий вред здоровью пострадавшего. После завершения следствия материалы были отправлены в суд.
Напомним, житель Екатеринбурга выплатит 500 тысяч рублей пенсионерке после того, как он сбил ее, когда катался на самокате.