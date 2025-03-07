Самокатчик в Екатеринбурге предстанет перед судом за наезд на пенсионерку

Мужчина ехал по тротуару на небезопасной скорости. В какой-то момент он наехал на женщину, в результате чего ей были диагностированы перелом ноги и другие травмы. Горожанке пришлось провести в медучреждении больше месяца, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.