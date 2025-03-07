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Posted 7 марта, 04:26

Published 7 марта, 04:26

Modified 7 марта, 04:28

Updated 7 марта, 04:28

В Свердловской области снова дорожает бензин

Самый популярный бензин подорожал в Свердловской области

7 марта 2025, 04:26
Фото: 1MI.

В Свердловской области снова дорожает бензин

Самый популярный бензин подорожал в Свердловской области. Теперь топливо марки АИ-92 подорожал до 55,34 рубля, сообщает Свердловскстат.

В общей сложности рост стоимости составил 0,87%. Подорожали и другие марки бензина. Так, АИ-95 стоит теперь 59,6 рубля (+0,86%). Дизельное топливо имеет цену 70,82 рубля (+0,35%).

Это уже не первое подорожание топливо. Цена на него растет от недели к неделе небольшими темпами.

Напомним, ранее Свердловскстат опубликовал данные о стоимости продуктов за прошедшую неделю. Так, большинство позиций за прошедшую неделю выросли в цене.

#Ирина Кирилова#Цены#Свердловская область#Статистика#Бензин#Подорожание#Заправка#Екатеринбург
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