Самый популярный бензин подорожал в Свердловской области

Posted 7 марта, 04:26
Published 7 марта, 04:26
Modified 7 марта, 04:28
Updated 7 марта, 04:28
В общей сложности рост стоимости составил 0,87%. Подорожали и другие марки бензина. Так, АИ-95 стоит теперь 59,6 рубля (+0,86%). Дизельное топливо имеет цену 70,82 рубля (+0,35%).
Это уже не первое подорожание топливо. Цена на него растет от недели к неделе небольшими темпами.
Напомним, ранее Свердловскстат опубликовал данные о стоимости продуктов за прошедшую неделю. Так, большинство позиций за прошедшую неделю выросли в цене.