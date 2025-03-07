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Posted 7 марта, 09:49

Published 7 марта, 09:49

Modified 7 марта, 09:51

Updated 7 марта, 09:51

Сотруднику таможни из Екатеринбурга изменено основание для увольнения

Сотруднику таможни из Екатеринбурга изменено основание для увольнения

7 марта 2025, 09:49
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге бывшему сотруднику таможни изменили причину увольнения.

Ранее мужчину уволили по собственному желанию. Однако Уральская транспортная прокуратура, проведя проверку, не согласилась с данной формулировкой и направила в суд исковое заявление, чтобы причину ухода изменили на «утрату доверия», рассказали в пресс-службе генпрокуратуры РФ.

Суд рассмотрел обращение и удовлетворил требование. В связи с этим причина увольнения таможенника была изменена.

Напомним, в марте 2025 года в Свердловской области ушел с должности замглавы образования Юрий Зеленов.

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