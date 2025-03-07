Сотруднику таможни из Екатеринбурга изменено основание для увольнения

Posted 7 марта, 09:49
Published 7 марта, 09:49
Modified 7 марта, 09:51
Updated 7 марта, 09:51
Ранее мужчину уволили по собственному желанию. Однако Уральская транспортная прокуратура, проведя проверку, не согласилась с данной формулировкой и направила в суд исковое заявление, чтобы причину ухода изменили на «утрату доверия», рассказали в пресс-службе генпрокуратуры РФ.
Суд рассмотрел обращение и удовлетворил требование. В связи с этим причина увольнения таможенника была изменена.
Напомним, в марте 2025 года в Свердловской области ушел с должности замглавы образования Юрий Зеленов.