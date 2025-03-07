Сотруднику таможни из Екатеринбурга изменено основание для увольнения

Ранее мужчину уволили по собственному желанию. Однако Уральская транспортная прокуратура, проведя проверку, не согласилась с данной формулировкой и направила в суд исковое заявление, чтобы причину ухода изменили на «утрату доверия», рассказали в пресс-службе генпрокуратуры РФ.