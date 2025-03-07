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Posted 7 марта, 07:52

Published 7 марта, 07:52

Modified 7 марта, 07:54

Updated 7 марта, 07:54

Столовая в школе №58 загорелась в Нижнем Тагиле

Столовая в школе №58 загорелась в Нижнем Тагиле

7 марта 2025, 07:52
Фото: ОНД и ПР Нижнего Тагила.
В Нижнем Тагиле произошел пожар в школе №58 на улице Пархоменко. Происшествие случилось ночью 7 марта 2025 года.

Охранник, находившийся в учреждении, услышал сирену в помещении столовой на третьем этаже. Мужчина пришел туда и увидел, что все окутано дымом. После этого он покинул школу и вызвал специалистов, рассказали в пресс-службе нижнетагильском ОНД и ПР.

В ближайшее время огонь был устранен. Из-за огня оказалось повреждено холодильное оборудование. Также пострадала отделка помещения. В пожаре никто не пострадал. По какой причине вспыхнул огонь — в настоящий момент неизвестно.

Напомним, 5 марта 2025 года в Нижнем Тагиле загорелся частный дом из-за неправильно установленной печи.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Огонь#Возгорание#Столовая#ЧП#Задымление#Сигнализация#18+#Екатеринбург#Инцидент
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