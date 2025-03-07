Столовая в школе №58 загорелась в Нижнем Тагиле

Охранник, находившийся в учреждении, услышал сирену в помещении столовой на третьем этаже. Мужчина пришел туда и увидел, что все окутано дымом. После этого он покинул школу и вызвал специалистов, рассказали в пресс-службе нижнетагильском ОНД и ПР.