Столовая в школе №58 загорелась в Нижнем Тагиле

Posted 7 марта, 07:52
Published 7 марта, 07:52
Modified 7 марта, 07:54
Updated 7 марта, 07:54
Охранник, находившийся в учреждении, услышал сирену в помещении столовой на третьем этаже. Мужчина пришел туда и увидел, что все окутано дымом. После этого он покинул школу и вызвал специалистов, рассказали в пресс-службе нижнетагильском ОНД и ПР.
В ближайшее время огонь был устранен. Из-за огня оказалось повреждено холодильное оборудование. Также пострадала отделка помещения. В пожаре никто не пострадал. По какой причине вспыхнул огонь — в настоящий момент неизвестно.
Напомним, 5 марта 2025 года в Нижнем Тагиле загорелся частный дом из-за неправильно установленной печи.