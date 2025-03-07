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Posted 7 марта, 14:39

Published 7 марта, 14:39

Modified 7 марта, 14:41

Updated 7 марта, 14:41

Тагильчанка вошла в тройку лидеров первого состязательного дня в прыжках с трамплина

Тагильчанка вошла в тройку лидеров первого состязательного дня в прыжках с трамплина

7 марта 2025, 14:39
Фото: tagilcity.ru.
7 марта на трамплинном комплексе «Аист» в Нижнем Тагиле прошли первые старты среди прыгунов на лыжах с трамплина.

Первым делом за место на подиуме боролись женщины. Они провели два прыжковых раунда — зачетный и финальный. Победителем стала Кристина Кручинина (197,7 балла) из Санкт-Петербурга, также в тройку вошла тагильчанка Кристина Прокопьева (196,1 балла), у нее второе место, и Валерия Римденок из Санкт-Петербурга (191,4 балла) на третьем.

Такое же количество прыжков выполнили и мужчины. Победителем стал Данил Садреев из Татарстана (273 балла), второе место у Евгения Климова из Москвы (261,4 балла), третье — у Михаила Назарова из Москвы (256 баллов).

Самый возрастной участник — 39-летний Денис Корнилов. Команду из Казахстана представляют 8 спортсменов, из Беларуси — 5 атлетов.

Прыжки с трамплина в Нижнем Тагиле
Прыжки с трамплина в Нижнем Тагиле
Прыжки с трамплина в Нижнем Тагиле
Прыжки с трамплина в Нижнем Тагиле
Прыжки с трамплина в Нижнем Тагиле
Прыжки с трамплина в Нижнем Тагиле
Прыжки с трамплина в Нижнем Тагиле
Прыжки с трамплина в Нижнем Тагиле
Прыжки с трамплина в Нижнем Тагиле
Прыжки с трамплина в Нижнем Тагиле
Прыжки с трамплина в Нижнем Тагиле
Прыжки с трамплина в Нижнем Тагиле
Прыжки с трамплина в Нижнем Тагиле
Прыжки с трамплина в Нижнем Тагиле
Прыжки с трамплина в Нижнем Тагиле
Прыжки с трамплина в Нижнем Тагиле
Прыжки с трамплина в Нижнем Тагиле
Прыжки с трамплина в Нижнем Тагиле
Прыжки с трамплина в Нижнем Тагиле
Прыжки с трамплина в Нижнем Тагиле
Прыжки с трамплина в Нижнем Тагиле
Прыжки с трамплина в Нижнем Тагиле. Фото: tagilcity.ru

В субботу, 8 марта, на горе Долгая пройдет второй соревновательный день. С 10 утра начнется зачетный раунд по лыжному двоеборью среди мужчин. Вечером, с 16 часов, начнется приветствие спортсменов, а затем зачетные раунды и церемония открытия.

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