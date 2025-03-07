Тагильчанка вошла в тройку лидеров первого состязательного дня в прыжках с трамплина

Первым делом за место на подиуме боролись женщины. Они провели два прыжковых раунда — зачетный и финальный. Победителем стала Кристина Кручинина (197,7 балла) из Санкт-Петербурга, также в тройку вошла тагильчанка Кристина Прокопьева (196,1 балла), у нее второе место, и Валерия Римденок из Санкт-Петербурга (191,4 балла) на третьем.