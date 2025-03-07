Тагильчанка вошла в тройку лидеров первого состязательного дня в прыжках с трамплина

Posted 7 марта, 14:39
Published 7 марта, 14:39
Modified 7 марта, 14:41
Updated 7 марта, 14:41
Первым делом за место на подиуме боролись женщины. Они провели два прыжковых раунда — зачетный и финальный. Победителем стала Кристина Кручинина (197,7 балла) из Санкт-Петербурга, также в тройку вошла тагильчанка Кристина Прокопьева (196,1 балла), у нее второе место, и Валерия Римденок из Санкт-Петербурга (191,4 балла) на третьем.
Такое же количество прыжков выполнили и мужчины. Победителем стал Данил Садреев из Татарстана (273 балла), второе место у Евгения Климова из Москвы (261,4 балла), третье — у Михаила Назарова из Москвы (256 баллов).
Самый возрастной участник — 39-летний Денис Корнилов. Команду из Казахстана представляют 8 спортсменов, из Беларуси — 5 атлетов.
В субботу, 8 марта, на горе Долгая пройдет второй соревновательный день. С 10 утра начнется зачетный раунд по лыжному двоеборью среди мужчин. Вечером, с 16 часов, начнется приветствие спортсменов, а затем зачетные раунды и церемония открытия.