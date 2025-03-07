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Posted 7 марта, 15:25

Published 7 марта, 15:25

Modified 7 марта, 15:27

Updated 7 марта, 15:27

В Екатеринбурге путана из Африки сбежала без обуви при облаве в притоне

Темнокожая путана сбежала без обуви во время облавы на притон в Екатеринбурге

7 марта 2025, 15:25
Фото: Изображение Midjourney.

В Екатеринбурге путана из Африки сбежала без обуви при облаве в притоне

В Екатеринбурге при проверке массажного салона «Люкс» общественники и полицейские обнаружили притон. Одна из «работниц» сбежала через черный ход босиком.

Совместный рейд общественников и силовиков в екатеринбургском салоне «Люкс» на улице Титова выявил признаки незаконной деятельности, пишет Ural Mash.

При входе в помещение силовики обнаружили несколько женщин, в том числе темнокожих, часть из которых пыталась скрыться. Одна из афроамериканок, отказавшись предъявить документы, забаррикадировалась под кроватью, а затем бросилась бежать через запасной выход босиком. Ее подруга попыталась последовать ее примеру, но ее поймали, как и остальных «массажисток».

В ходе осмотра помещения полицейские изъяли алкогольную и табачную продукцию.

Всех задержанных доставили в участок, проводится проверка.

Ранее силовики ловили на дорогах Нижнего Тагила таксистов-нелегалов.

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#Дарья Бобровицкая#Незаконная деятельность#Задержание#Общественники#Силовики#Притон#Екатеринбург#Облавы#Массажный салон
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