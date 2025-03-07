Темнокожая путана сбежала без обуви во время облавы на притон в Екатеринбурге

При входе в помещение силовики обнаружили несколько женщин, в том числе темнокожих, часть из которых пыталась скрыться. Одна из афроамериканок, отказавшись предъявить документы, забаррикадировалась под кроватью, а затем бросилась бежать через запасной выход босиком. Ее подруга попыталась последовать ее примеру, но ее поймали, как и остальных «массажисток».