Темнокожая путана сбежала без обуви во время облавы на притон в Екатеринбурге

Posted 7 марта, 15:25
Published 7 марта, 15:25
Modified 7 марта, 15:27
Updated 7 марта, 15:27
Совместный рейд общественников и силовиков в екатеринбургском салоне «Люкс» на улице Титова выявил признаки незаконной деятельности, пишет Ural Mash.
При входе в помещение силовики обнаружили несколько женщин, в том числе темнокожих, часть из которых пыталась скрыться. Одна из афроамериканок, отказавшись предъявить документы, забаррикадировалась под кроватью, а затем бросилась бежать через запасной выход босиком. Ее подруга попыталась последовать ее примеру, но ее поймали, как и остальных «массажисток».
В ходе осмотра помещения полицейские изъяли алкогольную и табачную продукцию.
Всех задержанных доставили в участок, проводится проверка.