Цветы-убийцы: какую опасность можно принести в дом с букетом на 8 Марта

Чтобы избежать распространения вредителя, подаренные цветы лучше изолировать от других растений в доме. Если это цветок в горшке, то срок карантина должен составлять 2-3 недели. Регулярно осматривайте листья и бутоны на предмет повреждений или следов жизнедеятельности трипсов. Если обнаружены подозрительные особи, немедленно утилизируйте букет, не оставляя его в компосте или мусорном ведре.