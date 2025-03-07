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Posted 7 марта, 14:13

Published 7 марта, 14:13

Modified 7 марта, 14:15

Updated 7 марта, 14:15

Цветочный трипс переносит смертельные для растений вирусы

Цветы-убийцы: какую опасность можно принести в дом с букетом на 8 Марта

7 марта 2025, 14:13
Фото: Скрин видео Россельхознадзора. Цветочный трипс переносит смертельные для растений вирусы

Россельхознадзор предупредил о скрытой опасности букетов на 8 Марта

Рубрика
Дом и сад
8 Марта — время цветов, но не все букеты безопасны. Оказывается, вместе с букетом вы можете занести в дом смертельно опасного для цветов и растений вредителя.

С приближением Международного женского дня магазины заполняются экзотическими розами, хризантемами и герберами. Однако за яркими красками могут скрываться карантинные вредители, предупреждают в Россельхознадзоре по Забайкальскому краю. Среди них — западный цветочный трипс, способный уничтожить не только букет, но и домашние растения.

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Ирина Сластихина, и. о. начальника отдела карантинного надзора ТУ Россельхознадзора по Забайкальскому краю объяснила, что этот микроскопический паразит (1-2 мм) поражает более 300 видов растений, включая овощные культуры.

Этот вредитель крайне живуч и предпочитает паразитировать на популярных цветах, таких как хризантемы, розы, герберы, гвоздики и фиалки. Но он также не погнушается овощными культурами, питаясь соками почти трех сотен видов растений. Особенно опасно то, что трипс является переносчиком вирусов-возбудителей опасных заболеваний растений, — подчеркнула эксперт.

Чтобы обнаружить вредителя, можно использовать метод «белого листа»: аккуратно стряхните лепестки цветка на лист бумаги и рассмотрите их через лупу. Трипсы выглядят как мелкие (1-2 мм) желтовато-коричневые насекомые с узким телом и двумя парами крыльев. Также важно проверить у продавца наличие документов, подтверждающих фитосанитарную безопасность продукции.

Цветы на 8 Марта: красота снаружи, враг — внутри
Цветы на 8 Марта: красота снаружи, враг — внутри. Фото: 1MI

Чтобы избежать распространения вредителя, подаренные цветы лучше изолировать от других растений в доме. Если это цветок в горшке, то срок карантина должен составлять 2-3 недели. Регулярно осматривайте листья и бутоны на предмет повреждений или следов жизнедеятельности трипсов. Если обнаружены подозрительные особи, немедленно утилизируйте букет, не оставляя его в компосте или мусорном ведре.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Опасность#Цветы#Россельхознадзор#Букет#8 марта#Дом и сад#Вредители растений
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