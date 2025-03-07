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Posted 7 марта, 03:46

Published 7 марта, 03:46

Modified 7 марта, 03:48

Updated 7 марта, 03:48

В Екатеринбурге в 4 раза выросла частота выявления рака

У жителей Екатеринбурга стали в 4 раза чаще выявлять рак

7 марта 2025, 03:46
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге в 4 раза выросла частота выявления рака

В Екатеринбурге в четыре раза выросла частота выявления рака. Об этом сообщил замминистра здравоохранения региона Денис Демидов на заседании комиссии по соцзащите и здравоохранению гордумы.

По его словам, в прошлом году медицинская профилактика охватила 568,5 тысячи человек. Большинство из них прошли диспансеризацию, а часть — профосмотры или репродуктивную диспансеризацию, пишет «Московский комсомолец».

В 2024 году в ходе обследований были зарегистрированы более 1,1 млн неинфекционных заболеваний, что на 44% больше прошлого года. Также выросло количество случаев хронических заболеваний.

Лидерами среди всех выявленных заболеваний являются заболевания системы кровообращения, а также сахарный диабет. В 4 раза больше выявлено случаев злокачественных образований. Порядка 60% случаев — на ранней стадии.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области выросла заболеваемость гриппом. Преимущественно циркулируют штаммы А и Б.

#Ирина Кирилова#Свердловская область#Здоровье#Врач#Обследование#Рак#Екатеринбург
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