У жителей Екатеринбурга стали в 4 раза чаще выявлять рак

Posted 7 марта, 03:46
Published 7 марта, 03:46
Modified 7 марта, 03:48
Updated 7 марта, 03:48
По его словам, в прошлом году медицинская профилактика охватила 568,5 тысячи человек. Большинство из них прошли диспансеризацию, а часть — профосмотры или репродуктивную диспансеризацию, пишет «Московский комсомолец».
В 2024 году в ходе обследований были зарегистрированы более 1,1 млн неинфекционных заболеваний, что на 44% больше прошлого года. Также выросло количество случаев хронических заболеваний.
Лидерами среди всех выявленных заболеваний являются заболевания системы кровообращения, а также сахарный диабет. В 4 раза больше выявлено случаев злокачественных образований. Порядка 60% случаев — на ранней стадии.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области выросла заболеваемость гриппом. Преимущественно циркулируют штаммы А и Б.