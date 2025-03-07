Уральский щит: военные научились сбивать вражеские дроны

Posted 7 марта, 15:54
Published 7 марта, 15:54
Modified 7 марта, 15:56
Updated 7 марта, 15:56
На полигоне в Свердловской области завершились учения, где военные отрабатывали навыки борьбы с беспилотниками. Используя гражданское гладкоствольное оружие, бойцы поразили 7200 мишеней, имитирующих дроны, пишет «Уральский меридиан».
Тренировки проходили при участии профессиональных спортсменов, специализирующихся на стендовой стрельбе. Бизнесмены помогли с логистикой, доставив 800 кг специальных тарелочек-мишеней из разных регионов.
Доброволец Максим Ченцов рассказал, что в последние месяцы в зоне СВО все чаще применяются БПЛА на оптоволокне. Для комплексов РЭБ они неуязвимы, поэтому дробовики становятся ключевым средством защиты. Он добавил, что один расчет смог сбить три дрона за минуту — такие навыки помогают сохранять жизни бойцов. Руководитель фонда «Три Ивана» Алексей Крючков рассказал, что в их Telegram-канале публикуются кадры уничтожения дронов гражданским оружием.
Напомним, что летом 2024 года уральцы передали бойцам, которые участвовали в данных учениях, сотни единиц гладкоствольного оружия и патроны.