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Posted 7 марта, 15:54

Published 7 марта, 15:54

Modified 7 марта, 15:56

Updated 7 марта, 15:56

Уральские военные отточили навыки уничтожения вражеских дронов на учениях

Уральский щит: военные научились сбивать вражеские дроны

7 марта 2025, 15:54
Фото: Изображение Midjourney.

Уральские военные отточили навыки уничтожения вражеских дронов на учениях

Военные провели уникальные учения по ликвидации вражеских беспилотников, поразив 7200 мишеней. В тренировках на одном из свердловских полигонов участвовали спортсмены-стрелки и гражданские волонтеры.

На полигоне в Свердловской области завершились учения, где военные отрабатывали навыки борьбы с беспилотниками. Используя гражданское гладкоствольное оружие, бойцы поразили 7200 мишеней, имитирующих дроны, пишет «Уральский меридиан».

Тренировки проходили при участии профессиональных спортсменов, специализирующихся на стендовой стрельбе. Бизнесмены помогли с логистикой, доставив 800 кг специальных тарелочек-мишеней из разных регионов.

Доброволец Максим Ченцов рассказал, что в последние месяцы в зоне СВО все чаще применяются БПЛА на оптоволокне. Для комплексов РЭБ они неуязвимы, поэтому дробовики становятся ключевым средством защиты. Он добавил, что один расчет смог сбить три дрона за минуту — такие навыки помогают сохранять жизни бойцов. Руководитель фонда «Три Ивана» Алексей Крючков рассказал, что в их Telegram-канале публикуются кадры уничтожения дронов гражданским оружием.

Напомним, что летом 2024 года уральцы передали бойцам, которые участвовали в данных учениях, сотни единиц гладкоствольного оружия и патроны.

Ранее стало известно, что тагильчане отправили на СВО очередную партию гуманитарной помощи.

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#Дарья Бобровицкая#Свердловская область#Учения#Спортсмены#Дроны#Военные#Екатеринбург#СВО#Беспилотники
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