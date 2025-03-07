Уральский щит: военные научились сбивать вражеские дроны

Доброволец Максим Ченцов рассказал, что в последние месяцы в зоне СВО все чаще применяются БПЛА на оптоволокне. Для комплексов РЭБ они неуязвимы, поэтому дробовики становятся ключевым средством защиты. Он добавил, что один расчет смог сбить три дрона за минуту — такие навыки помогают сохранять жизни бойцов. Руководитель фонда «Три Ивана» Алексей Крючков рассказал, что в их Telegram-канале публикуются кадры уничтожения дронов гражданским оружием.