В Екатеринбурге обнаружен труп мужчины в ТРЦ «Фан-Фан»

Напомним, в феврале 2025 года в Каменске-Уральском сотрудники газовой службы во время обхода в одной из квартир почуяли трупный запах. Они сообщили об этом в полицию, а правоохранители вызвали спасателей, чтобы те вскрыли дверь. В квартире лежал мертвый человек.