В Екатеринбурге обнаружен труп мужчины в ТРЦ «Фан-Фан»

Posted 7 марта, 13:58
Published 7 марта, 13:58
Modified 7 марта, 14:00
Updated 7 марта, 14:00
Подробностей случившегося в настоящее время нет. По предположению очевидца, мужчина был в супермаркете и в какой-то момент ему стало плохо, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Напомним, в феврале 2025 года в Каменске-Уральском сотрудники газовой службы во время обхода в одной из квартир почуяли трупный запах. Они сообщили об этом в полицию, а правоохранители вызвали спасателей, чтобы те вскрыли дверь. В квартире лежал мертвый человек.