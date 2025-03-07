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Posted 7 марта, 13:58

Published 7 марта, 13:58

Modified 7 марта, 14:00

Updated 7 марта, 14:00

В Екатеринбурге обнаружен труп мужчины в ТРЦ «Фан-Фан»

В Екатеринбурге обнаружен труп мужчины в ТРЦ «Фан-Фан»

7 марта 2025, 13:58
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге нашли мертвого мужчину в торгово-развлекательном центре «Фан-Фан» на Ясной улице. Происшествие случилось 7 марта 2025 года.

Подробностей случившегося в настоящее время нет. По предположению очевидца, мужчина был в супермаркете и в какой-то момент ему стало плохо, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Напомним, в феврале 2025 года в Каменске-Уральском сотрудники газовой службы во время обхода в одной из квартир почуяли трупный запах. Они сообщили об этом в полицию, а правоохранители вызвали спасателей, чтобы те вскрыли дверь. В квартире лежал мертвый человек.

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