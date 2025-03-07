В Екатеринбурге снова подорожали услуги такси перед 8 марта

Posted 7 марта, 06:55
Published 7 марта, 06:55
Modified 7 марта, 06:57
Updated 7 марта, 06:57
По словам одной из горожанок, цена за одну поездку выросла с 200 рублей до 400 рублей. Кроме того, она сообщила, что таксист едет до места посадки семь минут, иногда и дольше, пишет Ура.ру.
Также жительница Компрессорного района рассказала, что такси здесь обычно можно заказать за 400 рублей, а 7 марта стоимость повысилась до 850 рублей.
Напомним, в феврале 2025 года в Екатеринбурге цены на такси стали ниже. По словам местных жителей, стоимость поездок вернулась на уровень во времена пандемии.