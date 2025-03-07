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Posted 7 марта, 06:55

Published 7 марта, 06:55

Modified 7 марта, 06:57

Updated 7 марта, 06:57

В Екатеринбурге снова подорожали услуги такси перед 8 марта

В Екатеринбурге снова подорожали услуги такси перед 8 марта

7 марта 2025, 06:55
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге в два раза стали дороже цены на поездки в такси в преддверии 8 марта.

По словам одной из горожанок, цена за одну поездку выросла с 200 рублей до 400 рублей. Кроме того, она сообщила, что таксист едет до места посадки семь минут, иногда и дольше, пишет Ура.ру.

Также жительница Компрессорного района рассказала, что такси здесь обычно можно заказать за 400 рублей, а 7 марта стоимость повысилась до 850 рублей.

Напомним, в феврале 2025 года в Екатеринбурге цены на такси стали ниже. По словам местных жителей, стоимость поездок вернулась на уровень во времена пандемии.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Цены#Город#Услуги#Пассажиры#Такси#Поездка#Екатеринбург#8 марта
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