В Корпорации МСП рассказали о рекордной поддержке предпринимательства участниками НГС

Этот объем на 8% превысил результаты предыдущего года. Исторический максимум был достигнут по количеству компаний, воспользовавшихся этой поддержкой: около 74 тысяч субъектов МСП получили финансирование через гарантии и поручительства участников НГС, что на 71% больше по сравнению с 2023 годом. Более 60% (774,3 млрд руб.) от общего объема привлеченного финансирования малый и средний бизнес получил по линии Корпорации МСП, пишут iz.ru.