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Posted 7 марта, 07:37

Published 7 марта, 07:37

Modified 7 марта, 07:37

Updated 7 марта, 07:37

В Корпорации МСП рассказали о рекордной поддержке предпринимательства участниками НГС

В Корпорации МСП рассказали о рекордной поддержке предпринимательства участниками НГС

7 марта 2025, 07:37
Фото: 1MI.
В прошлом году малые и средние предприятия России смогли привлечь рекордные 1,18 трлн рублей финансирования благодаря Национальной гарантийной системе (НГС) — ее оператором выступает Корпорация МСП.

Этот объем на 8% превысил результаты предыдущего года. Исторический максимум был достигнут по количеству компаний, воспользовавшихся этой поддержкой: около 74 тысяч субъектов МСП получили финансирование через гарантии и поручительства участников НГС, что на 71% больше по сравнению с 2023 годом. Более 60% (774,3 млрд руб.) от общего объема привлеченного финансирования малый и средний бизнес получил по линии Корпорации МСП, пишут iz.ru.

Александр Исаевич, генеральный директор Корпорации МСП, отметил, что в прошлом году сектор МСП продемонстрировал стабильный рост — общее число предпринимателей достигло рекордных 6,59 миллиона. Это стало возможным благодаря государственной поддержке. Государство через инструменты НГС помогает решить основные потребности малых и средних предприятий в доступе к финансированию. С помощью этих инструментов было выдано более триллиона рублей. Поручительства и гарантии помогают решить основную проблему — предоставить кредитно-финансовым учреждениям залог, без которого невозможно получение МСП банковских кредитов.

Также Исаевич подчеркнул, что продолжается рост объема финансирования организаций, занимающихся научно-технической деятельностью: в прошлом году объем поддержки удвоился и составил 81,5 миллиарда рублей. В сфере информационных технологий наблюдается увеличение финансирования на 12%, и это, по мнению Исаевича, важная тенденция, ведь такие компании формируют научный и производственный потенциал страны, необходимый для реализации программ импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета государства.

Наибольшую финансовую поддержку от участников НГС получили малые и средние предприятия по следующим направлениям деятельности: обрабатывающая промышленность (252,9 млрд рублей), строительство (236,7 млрд рублей), научно-техническая сфера (81,5 млрд рублей), транспорт и хранение (67,4 млрд рублей), агропромышленный комплекс (50,3 млрд рублей), гостиничный и ресторанный бизнес (29,7 млрд рублей) и информационные технологии (24,7 млрд рублей).

В 2024 году помимо Москвы и Подмосковья по привлечению финансирования через НГС лидерами стали представители сегмента малого и среднего предпринимательства из Свердловской области (88,6 млрд рублей) и Ростовской области (37,1 млрд рублей). Следующими по объему идут Краснодарский край (35,7 млрд рублей), Республика Татарстан (28,8 млрд рублей) и Новосибирская область (28,1 млрд рублей).

Финансовая поддержка значительно увеличилась в новых субъектах Российской Федерации: Донецкая Народная Республика получила 1,3 млрд рублей, Луганская Народная Республика — 0,9 млрд рублей, а Запорожская и Херсонская области — 0,6 млрд и 0,2 млрд рублей соответственно. Наибольшее увеличение по сравнению с прошлым годом зафиксировано в Брянской области (267%) и Архангельской области (158%), а также в Адыгее (199%) и Калмыкии (185%).

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