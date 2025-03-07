В Нижнем Тагиле усилят мониторинг уровней водохранилищ перед паводками

Posted 7 марта, 12:59
Published 7 марта, 12:59
Modified 7 марта, 13:02
Updated 7 марта, 13:02
С 25 марта специалисты ЕДДС начинают усиленно мониторить уровни местных водохранилищ. Полученные сведения будут передаваться каждый день в 8:00 и 16:00, рассказали в пресс-службе администрации города.
По словам директора «Водоканала-НТ» Вячеслава Тарана, вся гидротехника готова к сезонным паводковым водам. Около Верхне-Выйского гидроузла толщина снега составляет 45 сантиметров, в районе Нижне-Выйского — 30 сантиметров, а на Черноисточинском — 22 сантиметра.
Также Таран сообщил, что паводок ожидается некритичным.