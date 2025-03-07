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Posted 7 марта, 12:59

Published 7 марта, 12:59

Modified 7 марта, 13:02

Updated 7 марта, 13:02

В Нижнем Тагиле усилят мониторинг уровней водохранилищ перед паводками

В Нижнем Тагиле усилят мониторинг уровней водохранилищ перед паводками

7 марта 2025, 12:59
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле прошла подготовка к безопасному пропуску вод в случае паводков весной 2025 года.

С 25 марта специалисты ЕДДС начинают усиленно мониторить уровни местных водохранилищ. Полученные сведения будут передаваться каждый день в 8:00 и 16:00, рассказали в пресс-службе администрации города.

По словам директора «Водоканала-НТ» Вячеслава Тарана, вся гидротехника готова к сезонным паводковым водам. Около Верхне-Выйского гидроузла толщина снега составляет 45 сантиметров, в районе Нижне-Выйского — 30 сантиметров, а на Черноисточинском — 22 сантиметра.

Также Таран сообщил, что паводок ожидается некритичным.

Напомним, 5 марта текущего года в Нижнем Тагиле прошла проверка городских систем оповещения.

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