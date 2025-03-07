В Нижнем Тагиле женщина получила 6 лет колонии за убийство мужа табуретом

Сама трагедия случилась в октябре 2023 года. Тогда супруги поссорились. Муж в тот день был пьян. Он приставал к жене, оскорблял ее и укусил. Супруга пыталась отбиться от него руками, но в какой-то момент она схватила табурет и нанесла им несколько ударов супругу. После этого мужчина встал и вышел из квартиры. Однако далеко уйти не смог. Он лег возле квартиры.