tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 марта, 05:35

Published 7 марта, 05:35

Modified 7 марта, 05:37

Updated 7 марта, 05:37

В Нижнем Тагиле женщина получила 6 лет колонии за убийство мужа табуретом

В Нижнем Тагиле женщина получила 6 лет колонии за убийство мужа табуретом

7 марта 2025, 05:35
Фото: 1MI.
Свердловский областной суд оставил без изменений приговор жительнице Нижнего Тагила за убийство мужа. Женщина приговорена к шести годам колонии общего режима.

Сама трагедия случилась в октябре 2023 года. Тогда супруги поссорились. Муж в тот день был пьян. Он приставал к жене, оскорблял ее и укусил. Супруга пыталась отбиться от него руками, но в какой-то момент она схватила табурет и нанесла им несколько ударов супругу. После этого мужчина встал и вышел из квартиры. Однако далеко уйти не смог. Он лег возле квартиры.

Сначала женщина подумала, что муж спит и просто храпит, но потом поняла, что он не дышит. Тогда тагильчанка вызвала скорую помощь, медики которой констатировали смерть, сообщили в Свердловском областном суде.

Во время разбирательств в суде женщина отрицала свою вину. Она заявила, что оборонялась и удар был всего один, а смерти женщина не хотела. Однако экспертиза установила, что только по голове мужчина получил 11 ударов табуретом и руками. Когда женщина их наносила, то понимала, что может случиться.

В результате Тагилстроевский районный суд признал женщину виновной в совершении преступления и приговорил ее к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима. Такое решение было обжаловано, но Свердловский областной суд оставил его без изменений.

Напомним, ранее в Дегтярске женщина убила мужчину с помощью ножа. Причиной стали его оскорбления в сторону свердловчанки.

Начался суд над жителем Екатеринбурга, который убил своего внука
Узнать подробнее
Читайте также:
Сменил машину на камеру: в Екатеринбурге в СИЗО отправили убившего коллегу таксистаОхранника дома в Екатеринбурге чуть не убила пьяная компанияЖитель Екатеринбурга пытался убить женщину с особой жестокостью на первом свидании
#Ирина Кирилова#Нижний Тагил#Суд#Убийство#Криминал#Приговор#Екатеринбург#Обжалование
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика