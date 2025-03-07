В Нижнем Тагиле женщина получила 6 лет колонии за убийство мужа табуретом

Posted 7 марта, 05:35
Published 7 марта, 05:35
Modified 7 марта, 05:37
Updated 7 марта, 05:37
Сама трагедия случилась в октябре 2023 года. Тогда супруги поссорились. Муж в тот день был пьян. Он приставал к жене, оскорблял ее и укусил. Супруга пыталась отбиться от него руками, но в какой-то момент она схватила табурет и нанесла им несколько ударов супругу. После этого мужчина встал и вышел из квартиры. Однако далеко уйти не смог. Он лег возле квартиры.
Сначала женщина подумала, что муж спит и просто храпит, но потом поняла, что он не дышит. Тогда тагильчанка вызвала скорую помощь, медики которой констатировали смерть, сообщили в Свердловском областном суде.
Во время разбирательств в суде женщина отрицала свою вину. Она заявила, что оборонялась и удар был всего один, а смерти женщина не хотела. Однако экспертиза установила, что только по голове мужчина получил 11 ударов табуретом и руками. Когда женщина их наносила, то понимала, что может случиться.
В результате Тагилстроевский районный суд признал женщину виновной в совершении преступления и приговорил ее к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима. Такое решение было обжаловано, но Свердловский областной суд оставил его без изменений.
Напомним, ранее в Дегтярске женщина убила мужчину с помощью ножа. Причиной стали его оскорбления в сторону свердловчанки.