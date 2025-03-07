Водитель питбайка пострадал в ДТП с иномаркой на Вагонке в Нижнем Тагиле

Авария произошла около 16.00 у дома №6. Сотрудники Госавтоиспекции выяснили, что водитель Opel Astra поворачивал налево. В это время ему навстречу со стороны Ленинградского проспекта на питбайке ехал молодой человек, 2004 года рождения.