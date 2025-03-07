Водитель питбайка пострадал в ДТП с иномаркой на Вагонке в Нижнем Тагиле

Posted 7 марта, 13:46
Published 7 марта, 13:46
Modified 7 марта, 13:49
Updated 7 марта, 13:49
Авария произошла около 16.00 у дома №6. Сотрудники Госавтоиспекции выяснили, что водитель Opel Astra поворачивал налево. В это время ему навстречу со стороны Ленинградского проспекта на питбайке ехал молодой человек, 2004 года рождения.
Установлено, что мужчина за рулем иномарки нарушил ПДД и не предоставил преимущество мототранспорту. В результате водитель мотоцикла KAYO попал в больницу, медики диагностировали у него различные ушибы, рассказали TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.
Напомним, что 3 марта в Первоуральске пешеход, переходящий дорогу в неположенном месте, попал под колеса грузовика и погиб.