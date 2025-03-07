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Posted 7 марта, 13:46

Published 7 марта, 13:46

Modified 7 марта, 13:49

Updated 7 марта, 13:49

Водитель питбайка пострадал в ДТП с иномаркой на Вагонке в Нижнем Тагиле

Водитель питбайка пострадал в ДТП с иномаркой на Вагонке в Нижнем Тагиле

7 марта 2025, 13:46
Фото: ОД «Тагил без ям».
7 марта 2025 года в Нижнем Тагиле на улице Юности произошла дорожная авария. Мужчина за рулем Opel при повороте не предоставил преимущество водителю питбайка и врезался в него.

Авария произошла около 16.00 у дома №6. Сотрудники Госавтоиспекции выяснили, что водитель Opel Astra поворачивал налево. В это время ему навстречу со стороны Ленинградского проспекта на питбайке ехал молодой человек, 2004 года рождения.

Установлено, что мужчина за рулем иномарки нарушил ПДД и не предоставил преимущество мототранспорту. В результате водитель мотоцикла KAYO попал в больницу, медики диагностировали у него различные ушибы, рассказали TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.

Напомним, что 3 марта в Первоуральске пешеход, переходящий дорогу в неположенном месте, попал под колеса грузовика и погиб.

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