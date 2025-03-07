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Posted 7 марта, 06:40

Published 7 марта, 06:40

Modified 7 марта, 06:42

Updated 7 марта, 06:42

Водителей в Нижнем Тагиле предупредили о скользких дорогах и перепадах температуры

Водителей в Нижнем Тагиле предупредили о скользких дорогах и перепадах температуры

7 марта 2025, 06:40
Фото: ГИБДД по Нижнему Тагилу.
В Нижнем Тагиле прогнозируются неблагоприятные погодные условия, в связи с чем водителям следует соблюдать осторожность на дороге.

Из-за температурных перепадов на дорогах в городе возможен гололед. Из-за этого водителям следует быть внимательными во время движения, рассказали в пресс-службе автоинспекции Нижнего Тагила.

Так, горожанам, которые управляют транспортом, рекомендуют ездить на небольшой скорости, соблюдать расстояние от других машин, не совершать опасные маневры, а также использовать ремни безопасности и детские кресла.

Во время приближения к пешеходным переходам нужно снизить скорость, чтобы избежать наездов на пешеходов. При этом пешеходам прежде чем переходить дорогу, нужно убедиться, что поблизости нет машин или они остановились.

Напомним, гололед из-за снегопада также может образоваться на трассах в Свердловской области.

Каких погодных аномалий ожидать от погоды в марте в Свердловской области?
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Пешеходы#Безопасность#Погода#Гололед#Предупреждение#Дороги#Екатеринбург#Автомобилисты#Пешеходные переходы#Автоинспекция
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