Водителей в Нижнем Тагиле предупредили о скользких дорогах и перепадах температуры

Posted 7 марта, 06:40
Published 7 марта, 06:40
Modified 7 марта, 06:42
Updated 7 марта, 06:42
Из-за температурных перепадов на дорогах в городе возможен гололед. Из-за этого водителям следует быть внимательными во время движения, рассказали в пресс-службе автоинспекции Нижнего Тагила.
Так, горожанам, которые управляют транспортом, рекомендуют ездить на небольшой скорости, соблюдать расстояние от других машин, не совершать опасные маневры, а также использовать ремни безопасности и детские кресла.
Во время приближения к пешеходным переходам нужно снизить скорость, чтобы избежать наездов на пешеходов. При этом пешеходам прежде чем переходить дорогу, нужно убедиться, что поблизости нет машин или они остановились.