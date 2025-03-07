Все билеты на матч «Автомобилист» — ЦСКА на УГМК Арене в Екатеринбурге проданы

Posted 7 марта, 15:57
Published 7 марта, 15:57
Modified 7 марта, 15:59
Updated 7 марта, 15:59
Организаторы отмечают, что при реализации билетов был зафиксирован огромный спрос. Параллельно с этим зафиксированы хакерские атаки и мошеннические действия, проводимые с целью нарушить работу билетной системы.
Активная работа по улучшению сайта по продаже билетов продолжается. Это поможет сделать его функционирование более стабильным и удобным, — рассказали в пресс-службе хоккейного клуба «Автомобилист».