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Posted 7 марта, 15:57

Published 7 марта, 15:57

Modified 7 марта, 15:59

Updated 7 марта, 15:59

Все билеты на матч «Автомобилист» — ЦСКА на УГМК Арене в Екатеринбурге проданы

Все билеты на матч «Автомобилист» — ЦСКА на УГМК Арене в Екатеринбурге проданы

7 марта 2025, 15:57
Фото: ekb.rbk.ru.
Все выставленные на продажу билеты на хоккейный матч «Автомобилист» — ЦСКА, который пройдет 10 марта 2025 года на «УГМК Арене», проданы.

Организаторы отмечают, что при реализации билетов был зафиксирован огромный спрос. Параллельно с этим зафиксированы хакерские атаки и мошеннические действия, проводимые с целью нарушить работу билетной системы.

Активная работа по улучшению сайта по продаже билетов продолжается. Это поможет сделать его функционирование более стабильным и удобным, — рассказали в пресс-службе хоккейного клуба «Автомобилист».
Мошенники продают несуществующие билеты на матчи ХК «Автомобилист» на «УГМК Арене»
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#Анастасия Имамахметова#Общество#Спорт#Свердловская область#Хоккей#Мошенничество#Билеты#Пресс-служба#Автомобилист#Екатеринбург
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