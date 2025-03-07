Заблокировалась дверца стиральной машины: 4 быстрых решения без вызова мастера

Если предыдущие методы не сработали, снимите верхнюю панель машинки. Отключите технику от сети и воды, открутите винты на задней стенке (обычно 2-3 штуки), сдвиньте крышку назад и поднимите ее, найдите язычок замка (расположен за дверцей). Нажмите на него рукой или отверткой.