Женщин в Свердловской области чаще мужчин приглашают на работу

Posted 7 марта, 05:45
Published 7 марта, 05:45
Modified 7 марта, 06:41
Updated 7 марта, 06:41
Аналитики HH.RU выяснили, что на одно женское резюме приходится примерно 2,8 приглашения от работодателей. У мужчин этот показатель составляет 2,7. Всего было проанализировано 7,1 миллиона приглашений.
Так, женщинам с активными резюме пришло 4,1 миллиона приглашений, а мужчинам, соответственно, 3. Представители сервиса отмечают, что в 2023 году разрыв был таким же.
Известно, что зарплатные ожидания у женщин обычно меньше. В среднем они запрашивают 60,6 тысячи рублей, а мужчины — 88,8 тысячи.
Напомним, ранее стало известно, что в Екатеринбурге не хватает полицейских. Недоштат составляет 31%.