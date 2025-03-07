tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 марта, 05:45

Published 7 марта, 05:45

Modified 7 марта, 06:41

Updated 7 марта, 06:41

Женщин в Свердловской области чаще мужчин приглашают на работу

Женщин в Свердловской области чаще мужчин приглашают на работу

7 марта 2025, 05:45
Фото: 1MI.
За 2024 год жительницы Свердловской области получили на 1,1 миллиона больше приглашений на работу, чем мужчины.

Аналитики HH.RU выяснили, что на одно женское резюме приходится примерно 2,8 приглашения от работодателей. У мужчин этот показатель составляет 2,7. Всего было проанализировано 7,1 миллиона приглашений.

Так, женщинам с активными резюме пришло 4,1 миллиона приглашений, а мужчинам, соответственно, 3. Представители сервиса отмечают, что в 2023 году разрыв был таким же.

Известно, что зарплатные ожидания у женщин обычно меньше. В среднем они запрашивают 60,6 тысячи рублей, а мужчины — 88,8 тысячи.

Напомним, ранее стало известно, что в Екатеринбурге не хватает полицейских. Недоштат составляет 31%.

#Ирина Кирилова#Общество#Экономика#Бизнес#Свердловская область#Статистика#Вакансия#Кадры#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика