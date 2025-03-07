Житель Березовского украл деньги и украшения для «снятия порчи»

Posted 7 марта, 09:07
Published 7 марта, 09:07
Modified 7 марта, 09:09
Updated 7 марта, 09:09
Свердловчанин познакомился с женщиной в интернете и рассказал, что он якобы потомственный провидец. Они договорились о том, чтобы встретиться, и мужчина приехал к ней домой, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Злоумышленник заявил, что на женщину якобы кто-то наложил порчу и для этого нужно пройти обряд «очищения». Для этого горожанка по указанию мужчины сложила в носки красного цвета цепочки, серьги и кольца, а также 56 тысяч рублей.
После ритуала он сказал, что ей нужно смыть с себя «негативную энергию». Когда свердловчанка была в ванной, мужчина забрал с собой ее ценные вещи и ушел из квартиры. Потерпевшая, поняв, что он ее обманул, обратилась в полицию. Вскоре его задержали.
Суд назначил обвиняемому год и восемь месяцев принудительных работ с удержанием из зарплаты 10%. Также он теперь должен выплатить потерпевшей 137 тысяч рублей.