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Posted 7 марта, 09:07

Published 7 марта, 09:07

Modified 7 марта, 09:09

Updated 7 марта, 09:09

Житель Березовского украл деньги и украшения для «снятия порчи»

Житель Березовского украл деньги и украшения для «снятия порчи»

7 марта 2025, 09:07
Фото: Изображение Midjourney.
Мужчина из Березовского обманул женщину, представившись провидцем, и украл у нее деньги и украшения.

Свердловчанин познакомился с женщиной в интернете и рассказал, что он якобы потомственный провидец. Они договорились о том, чтобы встретиться, и мужчина приехал к ней домой, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Злоумышленник заявил, что на женщину якобы кто-то наложил порчу и для этого нужно пройти обряд «очищения». Для этого горожанка по указанию мужчины сложила в носки красного цвета цепочки, серьги и кольца, а также 56 тысяч рублей.

После ритуала он сказал, что ей нужно смыть с себя «негативную энергию». Когда свердловчанка была в ванной, мужчина забрал с собой ее ценные вещи и ушел из квартиры. Потерпевшая, поняв, что он ее обманул, обратилась в полицию. Вскоре его задержали.

Суд назначил обвиняемому год и восемь месяцев принудительных работ с удержанием из зарплаты 10%. Также он теперь должен выплатить потерпевшей 137 тысяч рублей.

Напомним, в Нижнем Тагиле мужчина украл дорогие наушники в ТЦ «Депо».

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