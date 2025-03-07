Житель Березовского украл деньги и украшения для «снятия порчи»

После ритуала он сказал, что ей нужно смыть с себя «негативную энергию». Когда свердловчанка была в ванной, мужчина забрал с собой ее ценные вещи и ушел из квартиры. Потерпевшая, поняв, что он ее обманул, обратилась в полицию. Вскоре его задержали.