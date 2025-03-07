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Posted 7 марта, 08:29

Published 7 марта, 08:29

Modified 7 марта, 08:31

Updated 7 марта, 08:31

Жители Ревды получили счета от «Водоканала» с долгами до 100 млн

Жители Ревды получили счета от «Водоканала» с долгами до 100 млн

7 марта 2025, 08:29
Фото: Изображение Midjourney.
В Ревде местным жителям стали приходить квитанции по оплате воды с огромными долгами более, чем за 200 лет.

Так, по словам одной из местных жительниц, ей прислали счет на 106 миллионов рублей за 247 лет. Девушка обратилась в поддержку «Сбера», где ей сообщили, что произошел сбой, рассказали в Telegram-канале «Ревда-инфо».

В городском «Водоканале» призвали горожан не реагировать на подобные квитанции. В организации отметили, что были обновлены реестры, в связи с чем начисления в ближайшее время будут исправлены.

Напомним, жители Артемовского добились жалобами того, чтобы им сделали перерасчет оплаты теплоснабжения.

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