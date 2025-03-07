Жители Ревды получили счета от «Водоканала» с долгами до 100 млн

Posted 7 марта, 08:29
Published 7 марта, 08:29
Modified 7 марта, 08:31
Updated 7 марта, 08:31
Так, по словам одной из местных жительниц, ей прислали счет на 106 миллионов рублей за 247 лет. Девушка обратилась в поддержку «Сбера», где ей сообщили, что произошел сбой, рассказали в Telegram-канале «Ревда-инфо».
В городском «Водоканале» призвали горожан не реагировать на подобные квитанции. В организации отметили, что были обновлены реестры, в связи с чем начисления в ближайшее время будут исправлены.
Напомним, жители Артемовского добились жалобами того, чтобы им сделали перерасчет оплаты теплоснабжения.