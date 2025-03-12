Вечная экономия и МРОТ в помощь: можно ли выжить в Нижнем Тагиле на 20 тысяч рублей

Вспомним про известные всем потребительскую корзину, половина которой приходится именно на продукты, и величину прожиточного минимума в 9 тысяч 600 рублей. Именно такую цифру, по мнению Росстата, необходимо тратить на еду одному человеку в месяц. На эти деньги в течение месяца, согласно официальному списку, можно купить фрукты, овощи, мясо, рыбу, крупы, консервы и даже на сладости останется. Только вот практически ежедневные скачки цен на те или иные категории товаров почему-то не учитываются.