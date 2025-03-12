Вечная экономия и МРОТ в помощь: можно ли выжить в Нижнем Тагиле на 20 тысяч рублей

Posted 12 марта, 04:00
Published 12 марта, 04:00
Modified 14 марта, 19:00
Updated 14 марта, 19:00
Начнем с жилья. На сайтах объявлений мы обнаружили ряд предложений о съеме небольших комнат. Понятно же, что даже в Нижнем Тагиле не получится снять квартиру с нормальным ремонтом на МРОТ, еще чтобы на еду осталось хоть что-то.
Так, самая минимальная цена за 12 квадратных метров + коммунальные расходы составит 4 тысячи рублей. Правда, условия не слишком комфортабельные. В помещении отсутствует мебель, да и в целом пространство требует качественного ремонта. Но на безрыбье, как говорится, и рак — рыба.
Если же квартира есть, то в расчет берутся коммунальные услуги. Здесь «однушка» обходится примерно в 4,5-5 тысяч рублей.
Вспомним про известные всем потребительскую корзину, половина которой приходится именно на продукты, и величину прожиточного минимума в 9 тысяч 600 рублей. Именно такую цифру, по мнению Росстата, необходимо тратить на еду одному человеку в месяц. На эти деньги в течение месяца, согласно официальному списку, можно купить фрукты, овощи, мясо, рыбу, крупы, консервы и даже на сладости останется. Только вот практически ежедневные скачки цен на те или иные категории товаров почему-то не учитываются.
Знаете, на эти деньги, действительно, можно покупать продукты. Брать, например, гречу не за 110 рублей в акции, а по социальной цене — 45-50 рублей, консервы не за 200-250 рублей, а по 99 максимум. Точно так же с мясом, берем самое дешевое — карбонад, и то полтора кг в месяц, не больше, в основном тушки куриные использую. Рыбу исключительно путассу или мойву, иногда попадается терпуг или даже горбушка, но небольшие по размерам. Чай/кофе, те, которые еще не так давно стоили по 50/150 рублей соответственно, сейчас минимум в два раза дороже. Из сладостей — печенье, пряники и вафли. Если получается сэкономить, можно перед пенсией пирог состряпать, — рассказала корреспонденту TagilCity.ru горожанка Валентина.
Существенные затраты приходятся на одежду. Она, как известно, имеет свойство изнашиваться и становиться маленькой, если человек поправился. О моде речи даже не идет. На маркетплейсах можно найти варианты верхней одежды и обуви (возьмем категорию весенней, по сезону) до 1000 рублей за позицию. Майки, брюки, футболки и нижнее белье в комплекте можно взять за 1480 рублей.
Очень редко могу позволить купить себе вещи. Чаще сын покупает, еще приноровилась в «Секонд Хэнде» подбирать, бывает, что попадается достойная вещь. Недавно порвалась моя любимая курточка, я даже заплакала, потом отдала ее в ателье, еще поношу, — поделилась подробностями Ирина.
Средняя стоимость ежемесячной абонентской платы с минимальным набором услуг может достигать, если помониторить предложения операторов мобильной связи, 250 рублей. Проезд на общественном транспорте, к примеру, при пятидневной рабочей неделе с Вагонки в центр Нижнего Тагила и обратно, будет уходить 56 рублей ежедневно, тогда общие затраты составят — от 1176 до 1232 рублей (в зависимости от количества смен).
Что касается лечения, то здесь все очень индивидуально. Кто-то пытается лечиться сам, кто-то обращается в поликлинику. Врач, как правило, назначает противовирусные, лекарства от кашля, витамин С, жаропонижающее, назальные капли, антигистаминное. Такой комплект может выйти от 2 до 3 тысяч рублей, а то и дороже. Если лечатся самостоятельно, то чаще покупают только капли и обезболивающее. Здесь можно в 200-300 рублей уложиться. Ведь еще нужно учесть, что есть что-то в аптечках у людей, в запасе, — рассказала редакции TagilCity.ru фармацевт Людмила.
Лечение более серьезных заболеваний, к сожалению, уже выбивается из бюджета.
Например, препараты от диабета (если нет квоты от государства), от давления (уже пожизненный прием), лекарства для сердечно-сосудистой системы. Это все очень дорого. У кого-то не хватает денег, так они самостоятельно отменяют лечение. Ничего хорошего уже не получится здесь, — добавила специалист.
На платные обследования и анализы, если брать самый минимум, заложим еще около 1000 рублей.
В Нижнем Тагиле есть немало бесплатных мероприятий: уличные праздники, выставки, культурно-массовые события на базе библиотек и музеев. Однако, в бюджет можно внести разовый поход в кино или театр — 500 рублей.
Подводя итоги, возьмем средние значения — 4500 (квартира) + 9600 (продукты) + 3500 (одежда) + 2800 (лекарства, связь и транспорт) + 500 (развлечения) = 20 тысяч 900 рублей. Вывод: в попытках выжить на МРОТ у горожан может остаться еще 1,5 тысячи на непредвиденные расходы или накопления на «черный день». Однако, если исключить развлечения и часть затрат на лечение, то можно уложиться и в 20 тысяч рублей.
Ситуация на самом деле непростая — прожить на МРОТ. Приходится экономить буквально на всем, даже на здоровье, не говоря уже о питании, одежде и других потребностях. Психологически это тоже сложно. Приходится настраивать себя, работать с мыслями. Контролировать эмоции в таком случае гораздо сложнее, ведь нет регулярной возможности отдохнуть и порадовать себя. Выход просматривается лишь в попытке поменять ситуацию, найти более высокооплачиваемую работу, попытаться получить другую квалификацию, пройти какие-то курсы. Что касается пенсионеров, здесь обстановка еще хуже. Не все возрастные люди могут работать. Кроме того, не всем могут помогать родственники. Но и потребностей с возрастом становится чуть меньше, — считает психотерапевт Дарья Стрюкова.